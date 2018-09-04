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Новый парламент Ирака не смог избрать спикера и перенес заседание на 17 сентября
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Новый парламент Ирака не смог избрать спикера и перенес заседание на 17 сентября 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 4 сентября. Новый состав Совета представителей (парламента) Ирака не смог избрать председателя высшего законодательного органа республики и перенес заседание на 17 сентября. Об этом сообщил во вторник телеканал «Ас-Сумария».
"Совет представителей принял решение о переносе первой сессии на 17 сентября", — говорится в сообщении. По словам депутата от коалиции «Государство закона» Али аль-Ганеми, «парламент не в состоянии избрать председателя из-за отсутствия кворума».
По разным данным, в сегодняшнем заседании приняли участие от 85 до 120 депутатов 329-местного парламента, чего недостаточно для проведения голосования.
Согласно конституции, избранный парламент должен проголосовать на первой сессии за кандидатуру председателя и двух его заместителей. На должность спикера выдвинуты шесть кандидатов.
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