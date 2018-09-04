Минтранс Армении заявил об отсутствии средств на железную дорогу в Иран

ЕРЕВАН , 4 сен — РИА Новости . Строительство железной дороги Иран-Армения требует больших вложений, однако у армянской стороны пока нет необходимого для этого бюджета, сказал во вторник журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

"Для строительства железной дороги Иран-Армения требуются крупные инвестиции, а у государства сегодня такого бюджета нет", — сказал Акопян.

Тем не менее, по словам министра, армянская сторона рассмотрит выгодные предложения, касающиеся строительства железной дороги, в зависимости от их условий.

Разговоры о строительстве железной дороги Иран-Армения идут с 2008 года. Эта дорога позволила бы армянской стороне пользоваться альтернативным путем транспортировки энергоресурсов и других товаров, получив выход на внешний мир. В настоящее время все железнодорожное сообщение из Армении осуществляется через Грузию. Однако экономические расчеты показывают неизбежную убыточность строительства.

Проект вначале оценивался в 2 миллиарда долларов, потом — в 2,5 миллиарда, и, наконец, в 3,5 миллиарда долларов. Армянские чиновники говорили, что финансирование программы пойдет из России, потом заговорили о Китае, ВБ и Азиатском банке развития. По мнению исполнительного директора экспедиторской компании «Апавен» Гагика Агаджаняна, проект строительства армяно-иранской железной дороги с точки зрения бизнеса не оправдан. По его словам, объем грузооборота между Арменией и Ираном не представляет интереса для железнодорожных перевозок.