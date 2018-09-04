Подарок для любителей классики: как проходит Batumi Music Fest

Шестой по счету фестиваль Batumi Music Fest собрал известных исполнителей и восходящих звезд музыки из разных стран. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как проходит фестиваль

В черноморской столице Аджарии проходит шестой по счету музыкальный фестиваль Batumi Music Fest — он продлится до 12 сентября. В программе фестиваля — бессмертные шедевры Бетховена, Рахманинова, Дворжака, Моцарта и других композиторов.

Фестиваль знаменитой грузинской пианистки и «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» Элисо Болквадзе уже второй год проходит под патронажем ЮНЕСКО. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия выступает информационным партнером мероприятий Batumi Music Fest.

В этом году участниками фестиваля являются музыканты из Грузии, Ирландии, Греции, Франции и Австрии. Среди них — французская пианистка Лиза де ла Саль, греческий дирижер Мирон Михаилиди, австрийская пианистка Виктория Хиршубер и ирландский пианист Бари Дуглас.