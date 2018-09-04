Ещё
Подарок для любителей классики: как проходит Batumi Music Fest
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подарок для любителей классики: как проходит Batumi Music Fest 

Sputnik Грузия 53 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Шестой по счету фестиваль Batumi Music Fest собрал известных исполнителей и восходящих звезд музыки из разных стран. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходит фестиваль
В черноморской столице Аджарии проходит шестой по счету музыкальный фестиваль Batumi Music Fest — он продлится до 12 сентября. В программе фестиваля — бессмертные шедевры Бетховена, Рахманинова, Дворжака, Моцарта и других композиторов.
Фестиваль знаменитой грузинской пианистки и «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» Элисо Болквадзе уже второй год проходит под патронажем ЮНЕСКО. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия выступает информационным партнером мероприятий Batumi Music Fest.
В этом году участниками фестиваля являются музыканты из Грузии, Ирландии, Греции, Франции и Австрии. Среди них — французская пианистка Лиза де ла Саль, греческий дирижер Мирон Михаилиди, австрийская пианистка Виктория Хиршубер и ирландский пианист Бари Дуглас.
Sputnik Грузия: последние новости
Известный в России онколог Павленко побывал с семьей в Грузии Когда море по колено: рекордсмен Элбакидзе устроил марафонский заплыв Певица из Грузии собирается стать "Звездой Шелкового пути"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко475
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Пока вы спали: Эстония отмыла «русские» миллиарды8
Прилепин назвал убийц Захарченко359
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление505
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение