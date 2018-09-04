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Фестиваль Batumi Music Fest
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Фестиваль Batumi Music Fest 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Шестой по счету фестиваль Batumi Music Fest собрал известных исполнителей и восходящих звезд музыки из разных стран. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит фестиваль
В черноморской столице Аджарии проходит шестой по счету музыкальный фестиваль Batumi Music Fest — он продлится до 12 сентября. В программе фестиваля — бессмертные шедевры Бетховена, Рахманинова, Дворжака, Моцарта и других композиторов.
Фестиваль знаменитой грузинской пианистки и «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» Элисо Болквадзе уже второй год проходит под патронажем ЮНЕСКО. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия выступает информационным партнером мероприятий Batumi Music Fest.
В этом году участниками фестиваля являются музыканты из Грузии, Ирландии, Греции, Франции и Австрии. Среди них — французская пианистка Лиза де ла Саль, греческий дирижер Мирон Михаилиди, австрийская пианистка Виктория Хиршубер и ирландский пианист Бари Дуглас.
Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/video/20180904/241948190/Podarok-dlya-lyubiteley-klassiki-kak-prokhodit-Batumi-Music-Fest.html
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