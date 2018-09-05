Более тысячи человек в Грузии с начала года заболели корью

Грузии — эпидемия кори. Одна из самых опасных инфекций. Болезнь с начала года поразила более тысячи человек. 350 из них — дети. В Минздраве заявляют, что ситуация пока под контролем, однако необходимо соблюдать меры предосторожности и делать прививки. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе обо всем подробнее.

Аджария — лидер по количеству заболевших. Батуми и другие причерноморские курорты региона оказались на первых местах из— за туристического бума, говорят в Минздраве. В больничных палатах и местные, и иностранцы. На втором месте Тбилиси , затем Кутаиси . До сих пор каждый день в инфекционные отделения поступают до десяти человек. «Вспышку можно объяснить отказом от своевременной вакцинации. Раньше без прививок не принимали в школу, позже это правило было отменено. Выросло два поколения, которые вообще не делали прививок», — указала врач инфекционного отделения Лиана Эристави. Чтобы не заразиться, нужно взять за правило проветривать комнаты дома и на работе. На свежем воздухе возбудители болезни погибают. Наибольшую опасность корь представляет для людей старше 45 со слабым иммунитетом и для детей в возрасте от одного до двенадцати месяцев. Дело в том, что период иммунизации начинается с одного года. Календарь прививок гибкий, но при этом важно помнить, что малышу необходимо сделать вакцину до того, как он пойдет в ясли или детский сад. Именно там можно легко заразиться корью.

«С начала осени уже можно делать прививки. Этим ребенок будет защищен от кори. Не надо бояться. Прививки редко вызывают побочные явления, однако и они не столь тяжелы, как само заболевание», — подчеркнул руководитель центра по контролю заболеваний министерства здравоохранения Грузии Паата Имнадзе.

Врачи говорят: не так опасна корь, как ее последствия: от пневмонии до тяжелой формы энцефалита и полной потери зрения. Инфекция уничтожает иммунитет и для полного восстановления необходимо длительное лечение и реабилитация. Поэтому медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию, тем более что прививка бесплатна.

Наиболее сложная обстановка с корью отмечается в Италии, Румынии, Германии и на Украине.

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