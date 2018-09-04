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Кто родился 4 сентября
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Кто родился 4 сентября 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Дмитрий Валерьевич Сазонов (45 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Создал и возглавил ООО «Интернет-Пермь», учредил туристско-рекреационный центр «Иван-гора» в Пермской области. Занимал должности заместителя министра развития предпринимательства и торговли Пермского края, директора некоммерческого партнерства «Аэродром Фролово ДОСААФ России». Возглавлял Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России» и комиссию по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты РФ.
Геннадий Иванович Орденов (61 год), член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Занимал должности главы муниципального образования «Рабочий поселок Ильинка» (Астраханская область), заместителя главы администрации — председателя комитета топливного комплекса и освоения недр Астраханской области, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Избирался депутатом Думы Астраханской области. С сентября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Астраханской области
А ещё в этот день родились:
Георгий Маргвелашвили (49 лет), президент Грузии. Преподавал в Тбилисском независимом университете, работал в Национальном демократическом институте международных отношений, в Институте общественных дел Грузии им. Зураба Жвания. Занимал должности министра образования и науки Грузии, а также вице-премьера. 27 октября 2013 года победил на выборах президента Грузии.
Эдуард Анатольевич Хиль (1934-2012), эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Пик его популярности пришелся на 1970-1980-е годы. Он — исполнитель таких известных песен, как «Человек из дома вышел», «Я шагаю по Москве», «Лесорубы», «Это было недавно, это было давно», «Как хорошо быть генералом», «На безымянной высоте», «Не плачь, девчонка» и др.
В 2010 году Эдуард Хиль пережил очередной всплеск популярности. В Интернете появился видеоклип на его вокализ «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». В США песня получила название «Trololo», а самого Хиля стали называть Mr.Trololo.
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