Кто родился 4 сентября

Геннадий Иванович Орденов (61 год), член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Занимал должности главы муниципального образования «Рабочий поселок Ильинка» (Астраханская область), заместителя главы администрации — председателя комитета топливного комплекса и освоения недр Астраханской области, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Избирался депутатом Думы Астраханской области. С сентября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Астраханской области

А ещё в этот день родились:

Георгий Маргвелашвили (49 лет), президент Грузии. Преподавал в Тбилисском независимом университете, работал в Национальном демократическом институте международных отношений, в Институте общественных дел Грузии им. Зураба Жвания . Занимал должности министра образования и науки Грузии, а также вице-премьера. 27 октября 2013 года победил на выборах президента Грузии.

Эдуард Анатольевич Хиль (1934-2012), эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Пик его популярности пришелся на 1970-1980-е годы. Он — исполнитель таких известных песен, как «Человек из дома вышел», «Я шагаю по Москве», «Лесорубы», «Это было недавно, это было давно», «Как хорошо быть генералом», «На безымянной высоте», «Не плачь, девчонка» и др.

В 2010 году Эдуард Хиль пережил очередной всплеск популярности. В Интернете появился видеоклип на его вокализ «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». В США песня получила название «Trololo», а самого Хиля стали называть Mr.Trololo.