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Выборы президента начались в парламенте и провинциальных ассамблеях Пакистана
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Выборы президента начались в парламенте и провинциальных ассамблеях Пакистана 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
ИСЛАМАБАД, 4 сентября. /ТАСС/. Выборы 13-го по счету президента начались во вторник в Пакистане. Процедура избрания главы государства проходит в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 08:00 до 14:00 мск), сообщает телеканал Geo TV. Результаты выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.
За пост главы республики борются три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также Законодательных собраний четырех провинций страны.
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