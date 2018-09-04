Выборы президента начались в парламенте и провинциальных ассамблеях Пакистана

ИСЛАМАБАД , 4 сентября. / ТАСС /. Выборы 13-го по счету президента начались во вторник в Пакистане . Процедура избрания главы государства проходит в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 08:00 до 14:00 мск), сообщает телеканал Geo TV. Результаты выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.

За пост главы республики борются три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость (ДЗС) Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии (ПНП) Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн, действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также Законодательных собраний четырех провинций страны.