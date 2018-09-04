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В Пакистане завершились президентские выборы
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В Пакистане завершились президентские выборы 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Голосование на выборах 13-го по счету президента страны завершилось в Пакистане, центральная избирательная комиссия республики начала подсчет голосов.
Голосование проходило в федеральном парламенте и в четырех провинциальных ассамблеях с 10.00 до 16.00 по местному времени (08.00 — 14.00 мск). Ожидается, что результаты выборов будут объявлены уже во вторник вечером.
За пост главы государства в нынешнем году ведут борьбу три кандидата: представитель победившей на всеобщих выборах партии «Техрик-е-Инсаф» ("Движение за справедливость", PTI) Ариф Алви, представитель «Пакистанской народной партии» (PPP) Аитзаз Ахсан, а также представитель от нескольких оппозиционных объединений Маулана Фазл-ур-Рехман. Голосование проводит специальная коллегия выборщиков, которая состоит из 1174 депутатов и сенаторов нижней и верхней палат федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также законодательных собраний четырех провинций страны.
Действующий глава государства Мамнун Хусейн, представляющий «Пакистанскую мусульманскую лигу» (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался баллотироваться на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает 9 сентября текущего года.
С учетом того, сколь уверенную победу на прошедших в середине августа парламентских выборах одержала «Техрик-е-Инсаф» во главе с новым премьером страны Имраном Ханом, а также в свете отсутствия единого кандидата от оппозиции, местные аналитики и СМИ почти единодушно предрекают победу кандидата от правящей партии. Согласно прогнозу, который опубликовал на своем сайте телеканал Geo TV, в пользу Арифа Алви проголосуют 568 выборщиков, тогда как за Фазл-ур-Рехмана — лишь 343. Наименьшие шансы, утверждает телеканал, имеет представитель «Пакистанской народной партии» — за него свои голоса предварительно готовы отдать чуть более 180 выборщиков.
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