В Пакистане завершились президентские выборы

НЬЮ-ДЕЛИ , 4 сен — РИА Новости . Голосование на выборах 13-го по счету президента страны завершилось в Пакистане , центральная избирательная комиссия республики начала подсчет голосов.

Голосование проходило в федеральном парламенте и в четырех провинциальных ассамблеях с 10.00 до 16.00 по местному времени (08.00 — 14.00 мск). Ожидается, что результаты выборов будут объявлены уже во вторник вечером.

За пост главы государства в нынешнем году ведут борьбу три кандидата: представитель победившей на всеобщих выборах партии «Техрик-е-Инсаф» ("Движение за справедливость", PTI) Ариф Алви, представитель «Пакистанской народной партии» (PPP) Аитзаз Ахсан, а также представитель от нескольких оппозиционных объединений Маулана Фазл-ур-Рехман. Голосование проводит специальная коллегия выборщиков, которая состоит из 1174 депутатов и сенаторов нижней и верхней палат федерального парламента (Национальная ассамблея и Сенат), а также законодательных собраний четырех провинций страны.

Действующий глава государства Мамнун Хусейн, представляющий «Пакистанскую мусульманскую лигу» (фракция Наваза, ПМЛ-Н), отказался баллотироваться на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает 9 сентября текущего года.