Ещё
Международный форум журналистов планируется провести в Северной Осетии в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный форум журналистов планируется провести в Северной Осетии в 2019 году 

ТАСС 55 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия планирует провести международный форум журналистов в следующем году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.
"В этом году мы запланировали 29 «Инфорумов» в разных регионах России. На днях двенадцатый форум прошел в Грозном, и, судя по отзывам, такой формат журналистам понравился. Состоялись интересные дисциплинарные дискуссии, которые перешли в блок мастер-классов. Надеемся, что и в Северной Осетии мы проведем такое мероприятие уже с участием иностранных журналистов в 2019 году", — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым.
Руководитель региона выразил готовность оказать поддержку в проведении международного форума. По его мнению, такое внимание СМИ к республике позволит повысить узнаваемость и престиж Северной Осетии.
По предварительной договоренности, форум пройдет весной 2019 года в Северной Осетии под эгидой Союза журналистов России.
ТАСС: последние новости
В МИД РФ заявили, что открытие визового центра в Грузии упростило получение российских виз Дни ингушской культуры впервые пройдут в Абхазии в сентябре Азербайджан закупил у России продукцию военно-технического назначения на более чем $5 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Реакция Европы на убийство Захарченко и другие события дня2
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление311
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко229
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления66
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
02:56
ОБСЕ проигнорировала убийство Захарченко
Украина В мире
00:27
В Москве введен план «Перехват» после крупного ограбления
Происшествия
00:49
Сын поблагодарил Кобзона за аншлаг на похоронах
Шоу-бизнес
01:33
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
04:08
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Армия
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение