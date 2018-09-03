Международный форум журналистов планируется провести в Северной Осетии в 2019 году

"В этом году мы запланировали 29 «Инфорумов» в разных регионах России . На днях двенадцатый форум прошел в Грозном , и, судя по отзывам, такой формат журналистам понравился. Состоялись интересные дисциплинарные дискуссии, которые перешли в блок мастер-классов. Надеемся, что и в Северной Осетии мы проведем такое мероприятие уже с участием иностранных журналистов в 2019 году", — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым.

Руководитель региона выразил готовность оказать поддержку в проведении международного форума. По его мнению, такое внимание СМИ к республике позволит повысить узнаваемость и престиж Северной Осетии.

По предварительной договоренности, форум пройдет весной 2019 года в Северной Осетии под эгидой Союза журналистов России.