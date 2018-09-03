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В МИД РФ заявили, что открытие визового центра в Грузии упростило получение российских виз
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В МИД РФ заявили, что открытие визового центра в Грузии упростило получение российских виз 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МИД России отмечает, что открытие Российского визового центра в Тбилиси значительно облегчило процедуру получения виз в РФ, исчезли многочисленные жалобы. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Facebook.
"Исчезли многочисленные жалобы, поступавшие ранее ежедневно в МИД России от граждан Грузии и приглашавших их российских родственников, которые сетовали на сложности в получении российской визы", — констатировали в министерстве.
"Грузинские СМИ изобилуют материалами, которые свидетельствуют о том, что на фоне неуклонного роста интереса граждан Грузии к поездкам в Россию недобросовестные посредники в последние годы фактически развернули масштабный теневой бизнес, наживаясь на продаже заявителям мест в электронной очереди в визовый отдел Секции [интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии], — отмечается в сообщении. — Исходя из того, что писали возмущенные граждане в министерство, оккупировавшие близлежащие к консульскому отделу секции районы дельцы пытались зарабатывать на этом до $500 с каждого желающего оформить визу побыстрее. В подобных обстоятельствах многие граждане Грузии вынужденно отказывались от поездок в Россию вовсе".
Такое положение дел «не могло оставаться без внимания» с российской стороны. «Открытие полноценного визового центра не вызывает особой радости у тех, кто лишился своего, мягко говоря, „грязного бизнеса“ и по-прежнему тщетно пытается нагнетать напряженность вокруг консульского отдела секции», — указали в МИД РФ.
Соискатели российской визы могут подать документы в 16 окнах центра, которые обслуживают более 150 посетителей ежедневно. Сотрудники центра исходят из того, что в этом месяце удастся ликвидировать очередь, растянутую ранее на четыре-пять месяцев вперед. «Уже сейчас срок ожидания приема по предварительной записи [спустя две недели после запуска визового центра] сократился до пяти рабочих дней», — констатировали в МИД РФ.
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