В МИД РФ заявили, что открытие визового центра в Грузии упростило получение российских виз

"Исчезли многочисленные жалобы, поступавшие ранее ежедневно в МИД России от граждан Грузии и приглашавших их российских родственников, которые сетовали на сложности в получении российской визы", — констатировали в министерстве.

"Грузинские СМИ изобилуют материалами, которые свидетельствуют о том, что на фоне неуклонного роста интереса граждан Грузии к поездкам в Россию недобросовестные посредники в последние годы фактически развернули масштабный теневой бизнес, наживаясь на продаже заявителям мест в электронной очереди в визовый отдел Секции [интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии], — отмечается в сообщении. — Исходя из того, что писали возмущенные граждане в министерство, оккупировавшие близлежащие к консульскому отделу секции районы дельцы пытались зарабатывать на этом до $500 с каждого желающего оформить визу побыстрее. В подобных обстоятельствах многие граждане Грузии вынужденно отказывались от поездок в Россию вовсе".

Такое положение дел «не могло оставаться без внимания» с российской стороны. «Открытие полноценного визового центра не вызывает особой радости у тех, кто лишился своего, мягко говоря, „грязного бизнеса“ и по-прежнему тщетно пытается нагнетать напряженность вокруг консульского отдела секции», — указали в МИД РФ.

Соискатели российской визы могут подать документы в 16 окнах центра, которые обслуживают более 150 посетителей ежедневно. Сотрудники центра исходят из того, что в этом месяце удастся ликвидировать очередь, растянутую ранее на четыре-пять месяцев вперед. «Уже сейчас срок ожидания приема по предварительной записи [спустя две недели после запуска визового центра] сократился до пяти рабочих дней», — констатировали в МИД РФ.