Ad Black Sea 2018 объявляет судейские команды

Оргкомитет четвертого международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2018 объявляет команды жюри. Среди тех, кто оценит ваши работы — британские, нидерландские, румынские, грузинские, украинские и российские лидеры рынков, которые занимают наиболее престижные позиции в известных и мощных локальных и сетевых агентствах мирового рекламного рынка.

Команда жюри Film, Film Craft, Advertising Campaigns, Radio & Audio:

John Pallant, Director of Unstoppability, Brouhaha, Великобритания

Dan Williams, креативный директор The Mill’s London studio, Великобритания

Ed Meijaard, управляющий директор и партнер-основатель Ambassadors, Нидерланды

Jessica Hartley, бренд-консультант, Нидерланды

Alexey Fedorov, исполнительный креативный директор BBDO Moscow, Россия

Anastasiya Bukovska, исполнительный продюсер Family Production, Украина

Профессионалы, которые будут оценивать работы в конкурсах Digital & Mobile, Media, Branded Content & Visual Storytelling:

Eugen Suman, исполнительный креативный директор, Friends/TBWA, Румыния

Iñaki Martí Mata, исполнительный креативный директор Service Plan, Испания

Francesco Grandi, креативный директор VML London, Великобритания

Yuliya Tushina, исполнительный директор GForce/Grey, Казахстан

Nataliia Tachynska, креативный директор ISD Group, Украина

Tsotne Mazmanishvili, старший стратег Windfor's, Грузия

Maryam Akhunova, креативный директор Possible Moscow, Россия

Команда жюри Print & Publishing, Design & Branding и Out of Home:

Loucas Gregoras, сооснователь и креативный управляющий директор Partners Y&R, Кипр

Kerstin Raidma, креативный / арт-директор Tabasco, Эстония

Alexey Fadeev, креативный директор и партнер Depot WPF, Росия

Nick Kumbari, арт-директор / дизайнер Kumbari Design, Грузия

Alexander Kapelevich, креативный собственник LOGA BIGA, Белорусь

Maria Milusheva, креативный директор и партнер Noble Graphics TBWA, Болгария

Члены жюри соберутся в Грузии, Батуми, 19−20 сентября, чтобы просмотреть, обсудить и выбрать наиболее достойные работы. Судейство состоится в несколько этапов, а финальные результаты будут объявлены на Церемонии награждения 22 сентября в Батуми.

Важно помнить, что Last Minute Deadline уже 5 сентября. Советуем не затягивать с оформлением кейсов и подачей работ до Last minute deadline, ведь чем дальше — тем выше цены.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: Катерина Грабовская — festival@vrk.org.ua, Ольга Подгорская — project@vrk.org.ua.