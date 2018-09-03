National Interest (США): Нельзя мириться с проводимой Россией «ползучей аннексией» Грузии

Москва должна осознать, что никто не собирается мириться с ее агрессивными действиями в отношении ее бывших клиентских государств. Если подобного рода неправомерное поведение будет продолжаться, его последствия могут оказаться исключительно дорогостоящими для России

26 августа 2008 года Москва официально признала Южную Осетию Абхазию в качестве независимых государств. Эти два региона, конечно же, не сами по себе откололись от Грузии , — Россия за несколько недель до этого вторглась на территорию Грузии и оккупировала оба региона.

Признавая независимость Южной Осетии и Абхазии, Кремль надеялся на то, что другие государства последуют его примеру и тем самым помогут легитимировать ее агрессию. Спустя десять лет эти надежды остаются, в основном, невыполненными.

Никарагуа, Венесуэла и На сегодняшний день только четыре страны — Сирия Науру — последовали примеру России и признали независимость этих двух регионов. Поддержка со стороны Сирии произошла только в этом году под сильным давлением России. Остальные три нации еще раньше сделали это, но произошло этого только после обещания значительной экономической помощи. Цена поддержки со стороны Науру составила 51 миллион долларов в виде гуманитарной помощи. Венесуэла потребовала кредит в размере 2,2 миллиарда долларов для закупки российского оружия.

Несмотря на отсутствие международной поддержки, российские войска продолжают оккупировать эти два грузинских региона, а Москва часто нарушает заключенное в 2008 году соглашение о прекращении огня.

История этого региона является сложной. После развала Советского Союза в 1991 году Грузия объявила о своей независимости. Однако сепаратистские настроения у некоторых жителей Абхазии и Южной Осетии заставили Грузию бороться за установление своего суверенитета в этих регионах. Тем не менее, международное сообщество — включая Россию до ее вторжения в 2008 году — последовательно признавало и признает эти территории частью Грузии.

В 1990-е годы вооруженные столкновения между грузинскими войсками и сепаратистами в Южной Осетии и Абхазии привели, в конечном счете, к заключению соглашения о прекращении огня. Одним из его результатов стало размещение российских миротворческих сил в обоих этих регионах.

Тем не менее ситуация там продолжала оставаться напряженной. И наконец 7 августа произошел конфликт. В то время как внимание всего мира было приковано к летним Олимпийским играм в Пекине, Россия вторглась в Грузию.

Наряду с обычными силами вторжения, в состав которых входили тысячи военнослужащих, а также сотни бронированных машин и танков, Москва провела также изощренную кибератаку, которая смогла ослабить внутренние системы Грузии. Российские войска находились всего в нескольких километрах от Тбилиси, столицы Грузии, и разбомбили там гражданский аэропорт.

Несмотря на то, что война продолжалась всего пять дней, потери казались огромными. Сотни людей были убиты, а многие деревни в Южной Осетии и Абхазии были разрушены. Российские войска грабили грузинские дома, а затем поджигали их.

12 августа 2008 года Россия, наконец, согласилась поддержать соглашение о прекращении огня из шести пунктов, выработанное при посредничестве делегации Европейского союза под руководством тогдашнего президента Франции Николя Саркози . Но даже спустя десять лет после заключения соглашения Россия все еще продолжает нарушать его положения.

Так, например, спустя две недели после вступления в силу соглашения о прекращении огня Россия пошла еще дальше, — она признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

Последствия той войны ощущаются и сегодня. Сотни тысяч этнических грузин по-прежнему не могут вернуться в места своего прежнего проживания из-за российской политики по «проведению границ» в этих двух регионах.

Россия продолжает нарушать соглашение о прекращении огня и проводит политику «ползучей аннексии». Так, например, с 2008 года Россия по меньшей мере в 56 случаях оккупировала дополнительные части грузинской территории. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном фондом «Наследие» (Heritage Foundation).

В таких местах как Афганистан и Ирак Грузия является надежным союзником Соединенных Штатов. Кроме того, она работает в тесном контакте с Организацией североатлантического договора (НАТО). Для того чтобы этот надежный друг мог защитить свое воздушное пространство и границы, Америка в прошлом году поставила Тбилиси противотанковые ракеты «Джавелин» (Javelin) и зенитно-ракетные комплексы «Стингер» (Stinger). Вашингтону следует расширить свою военную помощь Грузии и поставить ей дополнительные вооружения.

Соединенные Штаты должны также способствовать тому, чтобы указанные четыре нации отозвали свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств и вернулись бы к той политике, которую проводит международное сообщество.

Если российская «ползучая аннексия» будет продолжаться, Америка могла бы рассмотреть вопрос о введении новых серьезных санкций. Они могут быть направлены против российских официальных лиц, связанных с российской оккупацией Грузии, и к ним вполне могли бы присоединиться европейские союзники Соединенных Штатов.

Москва должна осознать, что никто не собирается мириться с ее агрессивными действиями в отношении ее бывших клиентских государств. Если подобного рода неправомерное поведение будет продолжаться, его последствия могут оказаться исключительно дорогостоящими для России.

Алексис Мрачек занимается изучением вопросов, связанных с Россией и Евразией, в Центре по изучению международной политики имени Дугласа и Сары Эллисон, входящего в состав фонда «Наследие».