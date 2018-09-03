Когда море по колено: рекордсмен Элбакидзе устроил марафонский заплыв

Грузинский рекордсмен, 58-летний Беглар Элбакидзе cмог преодолеть вплавь по морю расстояние в 21 километр. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходил заплыв, точкой старта которого был выбран Батуми, а финишем — Кобулети