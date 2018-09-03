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Когда море по колено: рекордсмен Элбакидзе устроил марафонский заплыв
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Когда море по колено: рекордсмен Элбакидзе устроил марафонский заплыв 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузинский рекордсмен, 58-летний Беглар Элбакидзе cмог преодолеть вплавь по морю расстояние в 21 километр. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходил заплыв, точкой старта которого был выбран Батуми, а финишем — Кобулети
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