В Кыргызстане по итогам саммита глав стран ССТГ подписаны декларация и ряд документов 

Бишкек, 3 сентября /Синьхуа/ — По итогам заседания саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств /ССТГ/, прошедшего в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана состоялось подписание Совместной декларации 6-го Саммита ССТГ.
В нем приняли участие главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присутствовали в качестве почетных гостей.
В ходе заседания Н. Назарбаев передал председательство в ССТГ Кыргызстану.
По итогам заседания главы государств подписали Совместную декларацию 6-го Саммита ССТГ и ряд других документов.
Также было решено провести следующий саммит ССТГ в столице Азербайджана городе Баку. —0—