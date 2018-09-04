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В Кыргызстане по итогам саммита глав стран ССТГ подписаны декларация и ряд документов
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В Кыргызстане по итогам саммита глав стран ССТГ подписаны декларация и ряд документов 

ИА Синьхуа + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Бишкек, 3 сентября /Синьхуа/ — По итогам заседания саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств /ССТГ/, прошедшего в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана состоялось подписание Совместной декларации 6-го Саммита ССТГ.
В нем приняли участие главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присутствовали в качестве почетных гостей.
В ходе заседания Н. Назарбаев передал председательство в ССТГ Кыргызстану.
По итогам заседания главы государств подписали Совместную декларацию 6-го Саммита ССТГ и ряд других документов.
Также было решено провести следующий саммит ССТГ в столице Азербайджана городе Баку. —0—
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