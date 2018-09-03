Незнание грузинского языка приводит к отравлениям азербайджанцев в Квемо Картли

БАКУ , 3 авг — Sputnik . Жители Квемо Картли в большинстве случаев неправильно используют пестициды, что приводит к интоксикации и разным заболеваниям, сказала экотоксиколог, эксперт ООН Хатуна Ахалая, сообщает Sputnik Грузия

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Причины самые разные, в том числе и незнание грузинского языка. Квемо Картли — один из густо населенных нацменьшинствами регион Грузии.

Исследование было проведено в 2014-2016 годах.

"Два процента населения Квемо Картли не умеет читать по-грузински. Это означает, что они не могут читать этикетку. Пациент с отравлением должен пойти к врачу с этикеткой в руке, чтобы врач узнал какой пестицид он использовал во время обработки почвы. Врач должен найти информацию об этом веществе, поскольку часто из-за неправильного лечения получаем фатальный результат", — заявила Ахалая.

Более того, на некоторых этикетках пестицидов не указана инструкция по использованию вещества, а также механизмы защиты. В таких случаях фермерам нужно искать информацию в интернете, что они делают крайне редко.

На фоне высокого показателя интоксикации среди населения, наблюдается низкая обращаемость к врачам.

Один из респондентов, который работает в магазине пестицидов, рассказал, что заболел раком горла. По его словам, трудоустроенные в подобных магазинах рабочие, в основном, не используют средства защиты тела, а вещества распределяют в открытом виде, чем создают серьезную угрозу для своего здоровья.

Фермеры, в свою очередь, рассказали, что в качестве средства защиты при обработке посевов химическими веществами они используют лишь длинную одержу. Случаи использования перчаток, защиты глаз или дыхательных путей бывают очень редко.