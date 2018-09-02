Премьер-министр Армении рассказал о новом курсе взаимоотношений с Россией

В интернете были опубликованы материалы пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна . В беседе с журналистами он рассказал о проблемах, связанных с водительскими удостоверениями граждан Армении в России

Как оказалось, не могут граждане Армении со своими армянскими водительскими правами устроиться работать в России. По словам Пашиняна, Москва уже год не может решить эту проблему.

Складывается ощущение, что в соседнем государстве, недавней братской республике, новый национальный лидер начинает публично формулировать новую «теорию заговора» — как большой северный сосед стремится задушить маленький, но очень гордый народ.

В открытую, как на Украине или в Грузии , об этом еще никто не говорит. Наоборот, Никол Пашинян уверяет соседей, что участие Армении в ЕАЭС и ОДКБ для армянской нации приоритетны, и что республика и впредь готова выполнять взятые на себя обязательства.

Правда, тот же армянский премьер, уже не раз публично задавался вопросам — почему у Республики Армения в этих договорах так мало прав и так много обязанностей? Почему Россия не советуется с Арменией, какое и в каком количестве продавать Азербайджану оружие, и вообще, почему Россия дружит с Азербайджаном, если они нам «не нравятся»?

Отдельная тема в новых армяно-российских отношениях — российские пограничники, которые охраняют границу Армении с Турцией и Ираном, и 102-я российская военная база.

Помощь, в том числе и финансовая (выплаты за военную базу), Армении нравится, а российские солдаты — нет. Сам Никол Пашинян публично в последнее время о российских военных плохо не говорил, а вот его соратники (как рядовые, так и лидеры) по протестному движению в адрес российских военных часто используют выражение «оккупант».

С одной стороны, зачем на это обращать внимание — протестовала, как известно, оппозиция, а им лишь бы крикнуть слово пострашней, да народ напугать. С другой — вчерашние протестующие, которых вел за собой Пашинян, теперь становятся правящим классом. А значит, придется или менять лозунги, или, что вероятнее, политику государства.

Но как объяснить смену курса в отношении России тем, кто в протестах участия не принимал, а таковых большинство? Обратиться к опыту Грузии и Украины — сделать «конспирологию» национальной идеей, и, похоже, новый армянский лидер выбрал именно этот путь.

И самое страшное то, что подобный путь поиска «внешнего врага» неизбежно приведет к новым этническим конфликтам. А виноватой предлагается сделать Россию, потому что не дает армянским водителям работать на своей территории по национальным водительским удостоверениям.

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