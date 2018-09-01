Россия обставит Турцию и Запад в Азербайджане

Путин и Алиев обсудили весь спектр отношений России и Азербайджана

В рамках сегодняшней встречи Путин и Алиев заключили более 10 документов о расширении сотрудничества в разных областях наших двусторонних отношений. Это, главным образом, энергетика, а также многие другие двусторонние вопросы.

В частности, «Роснефть» и Государственная нефтяная компания Азербайджана договорились о совместном изучении потенциала месторождения Гошадаш и северной части мелководья рядом с Апшеронским полуостровом на Каспийском море.

Кроме того, группа ГАЗ и компания «Азериаш» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию автомобильной промышленности Азербайджана и по сборочному производству линейки автомобилей ГАЗ на территории данной страны. Это соглашение имеет стратегическое значение, поскольку под боком там находится Иран и другие страны, которые заинтересованы в российских автомобилях.

Также здесь существует и соглашение по совместному развитию бизнеса и расширению экспорта из России, что подкрепил и договор между министерством экономического развития данных стран по сотрудничеству Москвы Баку в вопросах экономики.

Закавказская проблематика своими корнями уходит в конец восьмидесятых

Все это позволяет нам сделать вывод, что данная встреча имеет действительно важное значение, как для общего состояния дел в отношениях России и Азербайджана, так и для ситуации во всем Закавказье. К тому же, Азербайджан является чрезвычайно сложным партнером для России, учитывая фактор Нагорного Карабаха и ориентации внешней политики Баку на Анкару

На самом деле, все проблемы упираются еще в поздние восьмидесятые годы, когда разразился нагорнокарабахский конфликт, а Советская армия даже была вынуждена совершить операцию вхождения в Баку для стабилизации ситуации в этой советской республике.

Тогда на фоне армянских погромов слово взяла политическая оппозиция Азербайджана в виде организации Национальный фронт, что привело к решению Москвы ввести в Баку две дивизии и одну бригаду ВДВ. Тогда эти действия Минобороны СССР и высшей общесоюзной власти были купированы «демократическими силами» в Москве, что привело к фактической сецессии трех закавказских республик.

Гейдар Алиев. И это сформировало дальнейшую линию российской политики в Закавказье со ставкой на Армению, конфликтной ситуацией с Грузией и достаточно холодными отношениями с Баку, несмотря на то, что националистов в Азербайджане в лице умершего в 2000 году в Турции Абульфаза Эльчибея сменил в 1993 году бывший член Политбюро ЦК КПСС

Азербайджан ориентируется на Турцию, а не на Россию

Текущий президент Азербайджана является сыном маститого советского чиновника, который получил образование и преподавал в МГИМО , но, несмотря на это, мы сегодня все больше видим ориентацию официального Баку на Анкару и страны коллективного Запада.

«На данном конкретном этапе внешняя политика Азербайджана является очень сбалансированной. Здесь действительно присутствуют более вовлеченные отношения с Турцией, причем эта линия идет, начиная с девяностых голов», — заключает Притчин.

В качестве причины ориентации Баку на Анкару можно назвать экономическую взаимозависимость этих двух стран, а также тюркскую идентичность и схожесть языков. Тем более, азербайджанцы культурно и этнически близки к туркам, из-за чего многие эксперты даже относят их к единой национальной общности. Впрочем, турки — это сунниты, а азербайджанцы — шииты.

Кроме того, Азербайджан перешел в состав Российской империи не из Османской империи, а из Ирана, причем на территории данной страны и сейчас проживает от 12 до 30 млн азербайджанцев — такой лаг обусловлен спецификой подсчетов. Впрочем, это не помешало независимому Азербайджану установить тесные связи не с Ираном, а именно с Турецкой республикой.

В Закавказье сейчас сложилась сложная конъюнктура

«Другое дело, что Азербайджан никогда не использовал свою близость к Турции для того, чтобы продвигать антироссийские вещи, хотя нужно понимать, что Баку является проводником многих проектов, которые непосредственно направлены против интересов России. И здесь нужно вспомнить проекты по транзиту энергоресурсов через Каспийское море», — резюмирует Притчин.

Это нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, который больше известен, как Южно-Кавказский газопровод, целью которых является вывод энергоресурсов Каспия на европейский энергетический рынок.

«Причем целью таких проектов является обход России, но, несмотря на это, отношения России и Азербайджана развиваются достаточно хорошо даже в таких условиях. Также данное потепление отношений Москвы и Баку связано с известными событиями в Армении и приходом к власти в данной стране премьер-министра Никола Пашиняна», — констатирует Притчин.

Пока Пашинян делает не совсем те вещи, которые Россия хотела бы видеть от Армении, что, естественно, влияет и на ту сильную взаимозависимость, которая существует у Москвы и Еревана в вопросах безопасности, а также в экономике.

«Одним из ярчайших пример этого является ситуация с Юрием Хачатуровым, который был назначен первым генском ОДКБ от Армении по ротационному признаку. По этой причине Баку сейчас пытается воспользоваться данной паузой в отношениях Москвы и Еревана и выстроить свои внешнеполитические отношения, как с Москвой, так и с Евросоюзом », — заключает Притчин.

Таким образом, эта встреча Путина и Алиева важна, как для России, так и для Азербайджана.