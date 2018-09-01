Приехали… Грузия готовится ужесточить условия получения ВНЖ для покупателей …

С чего всё началось

В 2015 году власти Грузии решили активнее бороться за иностранных инвесторов. Они разработали законопроект, по которому любой иностранец мог получить ВНЖ в стране при покупке недвижимости на сумму от $35 000 или вкладывая в экономику не менее $120 480.

Расчет на интерес не только потенциальных покупателей, но и международных застройщиков оправдался полностью. За два с половиной года с момента запуска программы было выдано 1 552 ВНЖ. Причем динамика шла по нарастающей: если в 2016-м вид на жительство получили 328 человек, то в 2017-м — уже 1 173, пишет издание Trend.

России, Турции, Армении, Недорогой ВНЖ привлек покупателей из всех стран-соседей Грузии, а также из удаленных государств, жители которых не прочь переехать в Европу. По данным Messenger Online, cреди получивших разрешение — граждане Азербайджана Украины , Индии, Китая Ирана . Не в последнюю очередь благодаря им рынок недвижимости Грузии сейчас переживает колоссальный подъем.

«Россиян, покупающих недвижимость в Грузии, очень интересует вид на жительство, — замечает представитель компании ORBI group в Петербурге Хатуна Сакохия. — Среди тех клиентов, с кем я общалась лично, его запрашивали почти все — или, как минимум 90%. Правда, это совсем не значит, что получив ВНЖ, люди сразу уезжают. Многие просто хотят иметь такую возможность».

И что теперь

В начале августа два члена грузинского парламента — Гоша Енукидзе и Илья Цулайя — предложили пересмотреть закон «О легальном статусе иностранцев и лиц без гражданства». Внесенные ими поправки предполагают ужесточение правил предоставления ВНЖ за инвестиции.

«Мы хотим мотивировать иностранцев инвестировать больше в грузинскую экономику. К тому же у нас есть подтверждения многочисленным злоупотреблениям при оформлении вида на жительство», — заметил Цулайя.

Авторы инициативы считают, что, учитывая текущую экономическую ситуацию и уровень миграции, зарубежные покупатели платят сейчас слишком низкую цену за вид на жительство в Грузии. Нынешний закон, настаивают они, не обеспечивает рост капиталовложений, а лишь способствует неконтролируемому притоку переселенцев.

Этому, в общем, веришь, поскольку сейчас любой иностранец, который приобрел недвижимость в Грузии, может получить ВНЖ, а затем продать объект, одновременно передав право на получение вид на жительство новому покупателю.

По словам двух парламентариев, это привело к тому, что иногда 10-15 семей одновременно используют одну квартиру или дом, чтобы оформить вожделенное разрешение. А, учитывая, что вид на жительство предоставляется и членам семьи инвестора — супругу (супруге), несовершеннолетним детям, а также недееспособным или нетрудоспособным лицам, находящимся на попечении или полном иждивении иностранного гражданина — понятно, что масштаб злоупотреблений может быть заметным.

Что за 35? Что за 100?

Изменения в соответствующий закон, которые уже рассматриваются в парламенте, предполагают, что теперь в экономику страны необходимо будет вложить не менее $300 000, а в местную недвижимость — от $100 000.

Также собираются ужесточить условия пребывания в Грузии для инвесторов. Вид на жительство будет действовать всего в течение пяти лет, и возобновить его можно будет только в том случае, если заявитель продолжает вкладывать средства в экономику страны.

Когда порог входа увеличат, все объекты, которые будут подпадать под закон «метры за ВНЖ», можно будет назвать элитными. Сейчас в Тбилиси за $100 000 можно приобрести двухкомнатные апартаменты в комплексе, управлением которых занимается международная компания. В Батуми же за эту цену вы сможете позволить себе «трешку» на берегу моря.

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Впрочем, и сейчас за $35 000 — а тем более чуть дороже — в Батуми можно купить, двухкомнатную квартиру площадью 55-60 «квадратов» неподалеку от пляжа, а в Тбилиси — интересную «вторичку». Не все подобные объекты можно рассматривать как инвестиционные, но большинство — вполне. Кстати, в нашем репортаже из Батуми вы можете увидеть, о чём идет речь.

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Примут или нет?

Похоже, да. Уж больно очевидны аргументы. Например, мэр Тбилиси Каха Каладзе явно призвал парламентариев поддержать соответствующие поправки: «Мы приветствуем всех иностранцев в Грузии и рады, если они приезжают в нашу страну с целью получения образования или хотят вкладывать средства в местную экономику. Но правила должны быть установлены таким образом, чтобы они отвечали интересам страны».

«У меня практически нет сомнений, что изменения будут внесены», — замечает Хатуна Сакохия. — Грузия активно интегрируется в ЕС , а Евросоюз заинтересован в максимальной прозрачности иммиграционных программ. Думаю, ужесточение законодательства со временем может идти по латвийскому сценарию, когда постепенно будут повышаться и финансовые требования к приобретаемым объектам, и персональные — к покупателям».

Действительно, до 2014 года ВНЖ в Латвии можно было получить, купив недвижимость за €143 000 в Риге, Юрмале и крупнейших городах страны. В глубинке ценовой порог вообще был в два раза ниже. Но затем сумму увеличили до €250 000 — везде, а заодно ввели обязательный платеж в €5 000 при продлении ВНЖ (раз в пять лет).

«Все равно латвийская программа продолжает работать, — говорит главный редактор журнала «Квадратный метр» и портала Varianti.lv Роман Голубев . Но, конечно, количество желающих воспользоваться ей сильно сократилось: раньше счет шел на тысячи человек в год, сейчас — на сотни. Хотя этим летом, на мой взгляд, интерес к программе вновь вырос. Думаю, люди свыклись с изменениями, сравнивают условия в разных странах и понимают, что латвийское предложение всё равно интересно».

Альтернативы

Но Латвия — член ЕС, и в этом её огромное преимущество. Получив ВНЖ, ты можешь работать в этой стране. Грузия же пока лишь на пути в Евросоюз. Правда, и здесь получить разрешение на работу нетрудно (если въехал легально). Для этого работодатель должен оплатить вашу медицинскую страховку и уведомить налоговые органы . Агентство публичного реестра Министерства Юстиции обязано провести регистрацию в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления…

Если же поиск работы для соискателя неактуален, можно вспомнить, что вид на жительство при покупке недвижимости на любую сумму можно получить в Черногории и Турции. Правда, оба ВНЖ — по сути лишь разрешение на неограниченное пребывание в стране.

Подробнее о ВНЖ в Черногории чиитайте тут.

А подробнее о ВНЖ в Турции — тут.

Авторы: Ольга Петегирич, Филипп Березин

Фото: Unsplash.com