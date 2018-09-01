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Азербайджан закупил у России продукцию военно-технического назначения на более чем $5 млрд
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Азербайджан закупил у России продукцию военно-технического назначения на более чем $5 млрд 

ТАСС 3 часа назад
АЗЕРБАЙДЖАН ЗАКУПИЛ У РОССИИ ПРОДУКЦИЮ ВОЕННО— ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА БОЛЕЕ 5 МЛРД ДОЛЛАРОВ, ЕСТЬ ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ — АЛИЕВ.
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