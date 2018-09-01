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Жителям Южной Осетии начнут выдавать полисы обязательного медстрахования
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Жителям Южной Осетии начнут выдавать полисы обязательного медстрахования 

Sputnik Южная Осетия 52 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 1 сен — Sputnik. На территории столицы Южной Осетии 3 сентября начнет свою работу пункт выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба правительства республики. Об этом в ходе заседания рассказал министр здравоохранения и социального развития Георгий Тотчиев.
Полисы можно будет получить на территории действующей городской поликлиники на улице Хетагурова, отметил глава ведомства.
"Необходимый для предоставления полиса пакет документов висит на информационных стендах поликлиники. Полисы будут выдаваться гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории республики Южная Осетия", — пояснил Тотчиев.
Жители республики включены в систему ОМС на основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории Южной Осетии, в системе обязательного медицинского страхования РФ и оказания им медицинской помощи в российских медорганизациях.
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