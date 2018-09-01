Россия и Азербайджан укрепляют дружбу

Владимира Путина и 1 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева . Перед лидерами государств стоит насыщенная повестка дня. Вероятными темами для обсуждения должны стать совместные экономические проекты, геополитическая обстановка на Южном Кавказе и вокруг Каспия, сотрудничество в гуманитарной сфере.

Сайт Кремля анонсировал, что по итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений, которые будут направлены на расширение взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас оно включает в себя десятки совместных инвестиционных проектов, например, в апреле стороны договорились начать сборку грузовиков ГАЗ в Гаджигабульской промышленной зоне. Товарооборот между двумя странами сегодня составляет около $3 млрд в год, в перспективе его планируется увеличить до 10 млрд

Особые перспективы имеет сотрудничество в рамках строительства транспортного коридора «Север — Юг», который через территорию Ирана , Азербайджана и России должен связать Индийский океан и Балтийское море. Проект позволит вдвое сократить нынешний путь через Суэцкий канал, значительно удешевить транспортные перевозки и открыть новые возможности для развития инфраструктуры в государствах, участвующих в строительстве коридора.

Реализация столь масштабных инициатив возможна только при наличии согласия между всеми странами-участниками и геополитической стабильности региона. До недавнего времени серьёзным камнем преткновения был вопрос о разделе акватории Каспийского моря. Ситуация изменилась коренным образом после того, как в середине августа в городе Актау президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Решающую роль в выработке основных принципов документа сыграли Владимир Путин и Ильхам Алиев, отстаивавшие принцип совместного использования Каспия на основе национальных интересов суверенных государств региона. Большую роль в выработке общей позиции сыграл Бакинский саммит 2010 года, проведённый по инициативе президента Азербайджана. По предложению Ильхама Алиева тогда была достигнута договорённость относительно ширины национальной зоны, включающей водное пространство под суверенитетом прибрежного государства.

Другая важная международная инициатива, предложенная Путиным и Алиевым, — выстраивание геополитических осей Москва — Баку — Тегеран и Москва — Баку — Анкара. Союз России, Азербайджана, Ирана и Турции в будущем открывает широкие возможности для всего региона.

Сотрудничество на постсоветском пространстве также одна из вероятных тем для обсуждения двух президентов. Главным гарантом безопасности и главным рынком среди всех бывших республик СССР остаётся Россия. Азербайджан, развивающий доверительные двусторонние отношения с большинством стран ОДКБ и ЕАЭС , имеет сегодня все возможности для более тесного взаимодействия с этими организациями. О готовности к этому России свидетельствуют регулярные поставки современного оружия в Азербайджан.

Скорее всего, не обойдут своим вниманием лидеры государств гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане уделяется большое внимание сохранению русского языка и культуры, в стране работают около 300 русскоязычных школ. Большое значение Баку уделяет поддержке своих соотечественников в России.

О том, что сейчас происходит в Сочи расскажет наш корреспондент Нина Лосева.