Ещё
Армения придает важность развитию интенсивного сельского хозяйства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения придает важность развитию интенсивного сельского хозяйства 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Ереван, 31 августа /Синьхуа/ — Правительство Армении уделяет большое внимание развитию интенсивного сельского хозяйства, а также диверсификации экспортных рынков, заявил министр сельского хозяйства Артур Хачатрян сегодня на пресс-конференции. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
Недавно правительство Армении объявило о мерах, направленных на развитие сельского хозяйства. Новым стимулом может быть предоставление 300 000 драмов /1 доллар США равен 483 драмам/ любому фермеру, собирающемуся сеять зерновые на 5 и более гектарах. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Премьер-министр Грузии призвал развивать высокогорные регионы страны Связи между Азербайджаном и Грузией построены на прочном фундаменте - И.Алиев В Грузии отметили Международный день пропавших без вести лиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после убийства Захарченко
США вслед за СБУ обвинили в убийстве Захарченко299
Захарченко взорвали на поминках по Кобзону336
«Это праздник»: украинцы радуются смерти Захарченко384
Россия отреагировала на убийство Захарченко
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение