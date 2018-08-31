Армения придает важность развитию интенсивного сельского хозяйства

Ереван , 31 августа / Синьхуа / — Правительство Армении уделяет большое внимание развитию интенсивного сельского хозяйства, а также диверсификации экспортных рынков, заявил министр сельского хозяйства Артур Хачатрян сегодня на пресс-конференции. Об этом сообщает агентство Арменпресс.

Недавно правительство Армении объявило о мерах, направленных на развитие сельского хозяйства. Новым стимулом может быть предоставление 300 000 драмов /1 доллар США равен 483 драмам/ любому фермеру, собирающемуся сеять зерновые на 5 и более гектарах. —0—