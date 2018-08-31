Бибилов наградил основоположников государственности Южной Осетии

Президент наградил группу депутатов Юго-Осетинского областного Совета Народных депутатов XX созыва, депутатов Парламента I созыва, а также членов Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов.

Президент подчеркнул, что именно они являются «основоположниками государственности Южной Осетии».

"Благодаря вашему решению, благодаря вашей активной деятельности по отстаиванию независимости Южной Осетии, вот уже на протяжении 10 лет народ республики живет в мирной и процветающей стране, наши дети спят по ночам спокойно, а жизнь налаживается", — сказал он.

Парламент Южной Осетии проголосовал за учреждение новой награды 17 августа. Первым, кто ее удостоился, стал Анатолий Бибилов.