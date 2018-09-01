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Анатолия Бибилова наградили «Золотым крестом ФМБА России»
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Анатолия Бибилова наградили «Золотым крестом ФМБА России» 

Sputnik Южная Осетия + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 31 авг — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолоий Бибилов награжден высшим нагрудным знаком отличия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Российской Федерации — «Золотым крестом ФМБА России» — за большой личный вклад в создание условий для проведения сводным медицинским отрядом диспансеризации населения Южной Осетии.
Награду главе государства вручил руководитель агентства Владимир Уйба, сообщает пресс-служба президента.
"Южная Осетия — дружественная нам страна, которая всегда будет оплотом России", — подчеркнул он.
Бибилов, в свою очередь, поблагодарил специалистов ФМБА за проделанную работу.
"В течение августа месяца у вас обследовалась четверть населения Южной Осетии. Учитывая, что ключевая роль диспансеризации заключалась в раннем выявлении заболеваний и своевременном их лечении, это очень хороший результат. Спасибо вам за ваш титанический труд", — сказал президент.
Анатолий Бибилов наградил почетными грамотами РЮО и благодарственными письмами российских медиков
Указом главы Южной Осетии российские медики также были награждены почетными грамотами республики и благодарственными письмами президента «за большие личные заслуги в области здравоохранения и оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям Южной Осетии при проведении диспансеризации населения республики».
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