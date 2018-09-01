Анатолия Бибилова наградили «Золотым крестом ФМБА России»

Награду главе государства вручил руководитель агентства Владимир Уйба , сообщает пресс-служба президента.

"Южная Осетия — дружественная нам страна, которая всегда будет оплотом России", — подчеркнул он.

Бибилов, в свою очередь, поблагодарил специалистов ФМБА за проделанную работу.

"В течение августа месяца у вас обследовалась четверть населения Южной Осетии. Учитывая, что ключевая роль диспансеризации заключалась в раннем выявлении заболеваний и своевременном их лечении, это очень хороший результат. Спасибо вам за ваш титанический труд", — сказал президент.

Анатолий Бибилов наградил почетными грамотами РЮО и благодарственными письмами российских медиков

Указом главы Южной Осетии российские медики также были награждены почетными грамотами республики и благодарственными письмами президента «за большие личные заслуги в области здравоохранения и оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям Южной Осетии при проведении диспансеризации населения республики».