Ещё
Тариф на ж/д перевозку зерна из Грузии в Армению снизится вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тариф на ж/д перевозку зерна из Грузии в Армению снизится вдвое 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«АО „Грузинская железная дорога“ и ЗАО ЮКЖД приняли решение, по которому с 1 сентября 2018 года тарифные ставки на перевозку зерновых грузов железнодорожным транспортом на направлении порт Поти — Армения снижается на 52 процента», — говорится в релизе пресс-службы.
Ранее сообщалось, что грузинское правительство приняло решение о запрете экспорта и провоза через территорию Грузии зерна грузовиками, которое вступит в силу 15 сентября. По мнению специалистов, это может привести к подорожанию зерна в Армении на 50 долларов за тонну.
Основным импортером пшеницы в Армению является Россия. На ее долю приходится 98,8% импорта зерновых. Единственный путь доставки зерновых из России в Армению проходит по территории Грузии.
ЮКЖД является 100-процентной дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.
РЖД-Партнер: последние новости
Тариф на ж/д перевозку зерна из Грузии в Армению снизится вдвое В Грузии запретили импортировать пшеницу автотранспортом В Москве обсудили подготовку участия японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона245
Разговор Ельцина с Клинтоном может помирить РФ и США143
Украина пообещала уничтожить флот РФ за пять минут231
Подсчитано наследство Кобзона346
Тест: Как СССР участвовал во Второй мировой?9
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение