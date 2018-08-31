Тариф на ж/д перевозку зерна из Грузии в Армению снизится вдвое

«АО „Грузинская железная дорога“ и ЗАО ЮКЖД приняли решение, по которому с 1 сентября 2018 года тарифные ставки на перевозку зерновых грузов железнодорожным транспортом на направлении порт Поти Армения снижается на 52 процента», — говорится в релизе пресс-службы. Ранее сообщалось, что грузинское правительство приняло решение о запрете экспорта и провоза через территорию Грузии зерна грузовиками, которое вступит в силу 15 сентября. По мнению специалистов, это может привести к подорожанию зерна в Армении на 50 долларов за тонну. Основным импортером пшеницы в Армению является Россия. На ее долю приходится 98,8% импорта зерновых. Единственный путь доставки зерновых из России в Армению проходит по территории Грузии. ЮКЖД является 100-процентной дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги» . 13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.