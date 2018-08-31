Ещё
В Грузии хотят ужесточить условия предоставления ВНЖ за инвестиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Грузии хотят ужесточить условия предоставления ВНЖ за инвестиции 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Согласно нынешним правилам, любой иностранец может получить вид на жительство в Грузии, если инвестирует в экономику этой страны не менее $120 480 или приобретет здесь недвижимость на сумму от $35 000, пишет Trend. Изменения в соответствующий закон, которые уже рассматриваются в парламенте, предполагают, что теперь в экономику страны необходимо будет вложить не менее $300 000, а в местную недвижимость — от $100 000. Более того, инвесторам собираются ужесточить условия пребывания в Грузии. Вид на жительство будет действовать всего в течение пяти лет, и возобновить его можно будет только в том случае, если заявитель продолжает вкладывать средства в экономику этой страны. По данным официальной статистики, с момента начала действия программы было выдано 1552 ВНЖ за инвестиции в грузинскую недвижимость. Причем если в 2016-м число соответствующих документов составляло 328, то в 2017-м — уже 1173.
[objects_0]
Prian.ru: последние новости
Жена Шумахера приобрела виллу в Испании за €30 млн Хлоя Севиньи продала апартаменты в Нью-Йорке за $2,75 млн Хлоя Севиньи продала апартаменты в Нью-Йорке за $2,75 млн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона261
Разговор Ельцина с Клинтоном может помирить РФ и США146
Украина пообещала уничтожить флот РФ за пять минут
Подсчитано наследство Кобзона346
Тест: Как СССР участвовал во Второй мировой?12
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение