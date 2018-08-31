В Грузии хотят ужесточить условия предоставления ВНЖ за инвестиции 

Согласно нынешним правилам, любой иностранец может получить вид на жительство в Грузии, если инвестирует в экономику этой страны не менее $120 480 или приобретет здесь недвижимость на сумму от $35 000, пишет Trend. Изменения в соответствующий закон, которые уже рассматриваются в парламенте, предполагают, что теперь в экономику страны необходимо будет вложить не менее $300 000, а в местную недвижимость — от $100 000. Более того, инвесторам собираются ужесточить условия пребывания в Грузии. Вид на жительство будет действовать всего в течение пяти лет, и возобновить его можно будет только в том случае, если заявитель продолжает вкладывать средства в экономику этой страны. По данным официальной статистики, с момента начала действия программы было выдано 1552 ВНЖ за инвестиции в грузинскую недвижимость. Причем если в 2016-м число соответствующих документов составляло 328, то в 2017-м — уже 1173.
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