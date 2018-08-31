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Москва отказалась выдавать Арутюняна
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Москва отказалась выдавать Арутюняна 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна не будут выдавать Еревану. Ранее о его экстрадиции просили армянские силовики.
Запрос об экстрадиции поступил в Москву. Однако выдачи армянской стороне не будет, так как Арутюнян является гражданином России, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.
Экс-министра объявили в розыск 21 августа. На родине его обвиняют в разгоне оппозиционного митинга несогласных с результатами президентских выборов. Тогда между митингующими, недовольными подсчётом голосов, и полицией вспыхнули столкновения. Около 200 человек были ранены.
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