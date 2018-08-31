Москва отказалась выдавать Арутюняна 

Бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна не будут выдавать Еревану. Ранее о его экстрадиции просили армянские силовики.
Запрос об экстрадиции поступил в Москву. Однако выдачи армянской стороне не будет, так как Арутюнян является гражданином России, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.
Экс-министра объявили в розыск 21 августа. На родине его обвиняют в разгоне оппозиционного митинга несогласных с результатами президентских выборов. Тогда между митингующими, недовольными подсчётом голосов, и полицией вспыхнули столкновения. Около 200 человек были ранены.