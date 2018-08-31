Путин и Алиев ставят амбициозные задачи

Примерные темы для переговоров накануне визита Ильхама Алиева назвал завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов . По его мнению, главным станет экономическое сотрудничество двух стран и урегулирование в Нагорном Карабахе. Ахундов также отметил, что за последние пять лет это будет уже одиннадцатая встреча лидеров в двустороннем формате. «За последние пять лет Владимир Путин посещал Азербайджан три раза, Ильхам Алиев посетил Россию восемь раз. Плюс президенты проводят встречи в рамках других мероприятий», — подчеркнул представитель азербайджанской стороны.

Особое внимание на встрече будет уделено военно-техническому сотрудничеству и сотрудничеству в области безопасности. «Сотрудничество российских спецслужб со спецслужбами Азербайджана по антитеррористическому направлению можно считать образцовым», — отметил корреспонденту News.ru политолог Сергей Марков на пресс-конференции, официально предваряющей переговоры лидеров России и Азербайджана. По его словам, ожидается наращивание поставок в Азербайджан российского оружия и увеличение числа азербайджанских офицеров, обучающихся в российских вузах.

Сегодня годовой товарооборот между странами составляет $3 млрд и, по словам завсектора администрации президента Азербайджана, стоит задача довести его до $10 млрд Другое важное направление взаимодействия — строительство транспортного коридора «Север — Юг», который через территорию Ирана , Азербайджана и России должен связать Индийский океан со странами Балтии.

Переговоры Путина и Алиева будут проходить на фоне ряда событий международной политики. В августе Грузию Армению и Азербайджан посещала канцлер Германии Ангела Меркель . Эксперты отметили, что визит в Тбилиси почти совпал по времени с десятой годовщиной войны в Южной Осетии , тем более сама Меркель, находясь в Грузии, несколько раз вспомнила этот конфликт и обещала всяческую поддержку грузинским властям. То же самое обещала Меркель и Армении. Азербайджану канцлер ФРГ предложила развивать экономическое сотрудничество. Несмотря на проявленный интерес, у Германии сегодня нет единой политики в отношении Южного Кавказа.

На повестке дня может оказаться проект газопровода TANAP, по которому газ из Азербайджана через Турцию должен поставляться в страны Евросоюза . Ранее экспертами и политиками высказывались опасения, что на европейском рынке Россия может получить дополнительного конкурента. В то же время, по мнению аналитиков газового рынка, Москва сейчас в большей степени сосредоточена на строительстве газопровода «Северный поток — 2» и снижении зависимости от транзита через территорию Украины.

Ещё одной темой для переговоров может стать туркменский проект строительства транскаспийского газопровода. Эта тема приобрела особую актуальность после августовского саммита в Актау, где лидеры России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В соответствии с договорённостями, для строительства газопровода по дну моря требуется согласие всех пяти государств. Недавно в Сочи Владимир Путин встречался с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым . Не исключено, что Путин и Алиев постараются согласовать позиции по этому вопросу.

Самым перспективным в российско-азербайджанских отношениях я считаю экономическую сферу. Президенты могут обсудить новые возможности для торгового сотрудничества и взаимных инвестиций. В нынешнем году уже запущено несколько крупных совместных проектов, например, в апреле стороны договорились начать сборку грузовиков ГАЗ в Гаджигабульской промышленной зоне. Можно увеличить в Россию азербайджанский импорт сельскохозяйственной продукции, а также экспорт российской высокотехнологичной продукции.

Отдельный блок вопросов, который, вероятно, будут обсуждать Путин и Алиев, связан с реализацией транспортного проекта «Север — Юг». Речь, скорее всего, пойдёт об улучшении железнодорожной и автомобильной логистики. Скоро должен открыться второй мост через реку Самур на границе Азербайджана и российского Дагестана. Вполне возможны российские и азербайджанские инвестиции в железные дороги Ирана, которые не везде пока электрифицированы.

Недавно большой резонанс вызвали слова депутата азербайджанского парламента Али Гусейнли , что в Баку рассматривают возможность стать наблюдателем в ОДКБ или даже вступить в организацию. Не исключено, что президенты обсудят такие перспективы. Точно так же могут стать предметом диалога инициативы по зоне свободной торговли между Азербайджаном и Евразийским экономическим союзом

Что касается проблемы Нагорного Карабаха, то у Москвы и Баку есть взаимопонимание. Единственно, очень сложно нащупать такие меры, которые бы удовлетворили все стороны конфликта.

Одна из важных тем для обсуждения президентов — газопровод TANAP. По этому проекту у Москвы и Баку нет противоречий, газопровод строится и в скором времени заработает в полную силу. Россия влияет на TANAP опосредованно. В ноябре 2017 года «Газпром» и азербайджанская госкомпания подписали договор о поставках российского газа. Согласно отчёту «Газпрома», за первое полугодие текущего года из России в Азербайджан было поставлено 0,8 млрд кубометров. В перспективе можно выйти на показатель до 3 млрд Это больше, чем Азербайджан, согласно подписанным контрактам, должен ежегодно поставлять в Грецию и Болгарию — по 1 млрд кубометров в год.

Конечно, лидеры государств будут обсуждать проблемы Каспия. Туркмения хочет строить транскаспийский газопровод и подсоединиться к TANAP. Но ещё большой вопрос, сможет ли Туркмения осуществить задуманное. Во-первых, это очень сложный проект с точки зрения экологии, на его осуществление потребуется согласие всех прикаспийских государств. Во-вторых, в Туркмении сейчас наблюдаются проблемы с газодобычей, она не может в полной мере заполнить три нитки в Китай, а начинается строительство четвёртой нитки. У Ашхабада есть ещё идея построить газопровод в Индию через территорию Афганистана, но это совсем уж фантастический проект. На встрече Путина и Алиева важно прояснить позицию сторон по поводу возможного строительства транскаспийского газопровода.