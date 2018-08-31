Путин и Алиев ставят амбициозные задачи 

Встреча президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Сочи, назначенная на 1 сентября, может придать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений. Сейчас Москва и Баку ведут открытый и доверительный диалог, в то же время к нынешнему разговору двух лидеров накопилось немало новых вопросов для обсуждения.
Примерные темы для переговоров накануне визита Ильхама Алиева назвал завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. По его мнению, главным станет экономическое сотрудничество двух стран и урегулирование в Нагорном Карабахе. Ахундов также отметил, что за последние пять лет это будет уже одиннадцатая встреча лидеров в двустороннем формате. «За последние пять лет Владимир Путин посещал Азербайджан три раза, Ильхам Алиев посетил Россию восемь раз. Плюс президенты проводят встречи в рамках других мероприятий», — подчеркнул представитель азербайджанской стороны.
Особое внимание на встрече будет уделено военно-техническому сотрудничеству и сотрудничеству в области безопасности. «Сотрудничество российских спецслужб со спецслужбами Азербайджана по антитеррористическому направлению можно считать образцовым», — отметил корреспонденту News.ru политолог Сергей Марков на пресс-конференции, официально предваряющей переговоры лидеров России и Азербайджана. По его словам, ожидается наращивание поставок в Азербайджан российского оружия и увеличение числа азербайджанских офицеров, обучающихся в российских вузах.
Сегодня годовой товарооборот между странами составляет $3 млрд и, по словам завсектора администрации президента Азербайджана, стоит задача довести его до $10 млрд Другое важное направление взаимодействия — строительство транспортного коридора «Север — Юг», который через территорию Ирана, Азербайджана и России должен связать Индийский океан со странами Балтии.
Переговоры Путина и Алиева будут проходить на фоне ряда событий международной политики. В августе Грузию, Армению и Азербайджан посещала канцлер Германии Ангела Меркель. Эксперты отметили, что визит в Тбилиси почти совпал по времени с десятой годовщиной войны в Южной Осетии, тем более сама Меркель, находясь в Грузии, несколько раз вспомнила этот конфликт и обещала всяческую поддержку грузинским властям. То же самое обещала Меркель и Армении. Азербайджану канцлер ФРГ предложила развивать экономическое сотрудничество. Несмотря на проявленный интерес, у Германии сегодня нет единой политики в отношении Южного Кавказа.
В сентябре на полях Генассамблеи ООН должна состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, она будет посвящена урегулированию в Нагорном Карабахе. Россия на протяжении многих лет способствует диалогу Баку и Еревана. Как заверила недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова, посреднические усилия Москвы будут продолжаться.
На повестке дня может оказаться проект газопровода TANAP, по которому газ из Азербайджана через Турцию должен поставляться в страны Евросоюза. Ранее экспертами и политиками высказывались опасения, что на европейском рынке Россия может получить дополнительного конкурента. В то же время, по мнению аналитиков газового рынка, Москва сейчас в большей степени сосредоточена на строительстве газопровода «Северный поток — 2» и снижении зависимости от транзита через территорию Украины.
Ещё одной темой для переговоров может стать туркменский проект строительства транскаспийского газопровода. Эта тема приобрела особую актуальность после августовского саммита в Актау, где лидеры России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В соответствии с договорённостями, для строительства газопровода по дну моря требуется согласие всех пяти государств. Недавно в Сочи Владимир Путин встречался с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Не исключено, что Путин и Алиев постараются согласовать позиции по этому вопросу.
Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН:
Самым перспективным в российско-азербайджанских отношениях я считаю экономическую сферу. Президенты могут обсудить новые возможности для торгового сотрудничества и взаимных инвестиций. В нынешнем году уже запущено несколько крупных совместных проектов, например, в апреле стороны договорились начать сборку грузовиков ГАЗ в Гаджигабульской промышленной зоне. Можно увеличить в Россию азербайджанский импорт сельскохозяйственной продукции, а также экспорт российской высокотехнологичной продукции.
Отдельный блок вопросов, который, вероятно, будут обсуждать Путин и Алиев, связан с реализацией транспортного проекта «Север — Юг». Речь, скорее всего, пойдёт об улучшении железнодорожной и автомобильной логистики. Скоро должен открыться второй мост через реку Самур на границе Азербайджана и российского Дагестана. Вполне возможны российские и азербайджанские инвестиции в железные дороги Ирана, которые не везде пока электрифицированы.
Недавно большой резонанс вызвали слова депутата азербайджанского парламента Али Гусейнли, что в Баку рассматривают возможность стать наблюдателем в ОДКБ или даже вступить в организацию. Не исключено, что президенты обсудят такие перспективы. Точно так же могут стать предметом диалога инициативы по зоне свободной торговли между Азербайджаном и Евразийским экономическим союзом.
Что касается проблемы Нагорного Карабаха, то у Москвы и Баку есть взаимопонимание. Единственно, очень сложно нащупать такие меры, которые бы удовлетворили все стороны конфликта.
Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий: Отношения России и Азербайджана остаются долгое время стабильными. Нынешними переговорами, вполне возможно, Москва хочет показать Армении, что она вовсе не единственный партнёр в регионе. Другая важная тема для встречи Путина и Алиева — соглашение по Каспию, которое недавно подписали пять прикаспийских государств. Сейчас надо закрепить договорённости, и для Москвы важно, чтобы в Каспийском море не появились американцы. По Нагорному Карабаху вряд ли стоит ожидать прорывов, эта проблема носит замороженный характер. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности:
Одна из важных тем для обсуждения президентов — газопровод TANAP. По этому проекту у Москвы и Баку нет противоречий, газопровод строится и в скором времени заработает в полную силу. Россия влияет на TANAP опосредованно. В ноябре 2017 года «Газпром» и азербайджанская госкомпания подписали договор о поставках российского газа. Согласно отчёту «Газпрома», за первое полугодие текущего года из России в Азербайджан было поставлено 0,8 млрд кубометров. В перспективе можно выйти на показатель до 3 млрд Это больше, чем Азербайджан, согласно подписанным контрактам, должен ежегодно поставлять в Грецию и Болгарию — по 1 млрд кубометров в год.
Конечно, лидеры государств будут обсуждать проблемы Каспия. Туркмения хочет строить транскаспийский газопровод и подсоединиться к TANAP. Но ещё большой вопрос, сможет ли Туркмения осуществить задуманное. Во-первых, это очень сложный проект с точки зрения экологии, на его осуществление потребуется согласие всех прикаспийских государств. Во-вторых, в Туркмении сейчас наблюдаются проблемы с газодобычей, она не может в полной мере заполнить три нитки в Китай, а начинается строительство четвёртой нитки. У Ашхабада есть ещё идея построить газопровод в Индию через территорию Афганистана, но это совсем уж фантастический проект. На встрече Путина и Алиева важно прояснить позицию сторон по поводу возможного строительства транскаспийского газопровода.