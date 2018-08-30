Грузинские модельеры поздравили Ереван с юбилеем

В этом году Ереван отмечает юбилей — армянской столице в октябре исполнится 2800 лет. Первыми ереванцев поздравили грузинские модельеры. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Свисающие ремни и необычные карманы — известный грузинский дизайнер Меги Габуния следует тенденциям деконструктивизма. Но национальный колорит остается в каждой модели: так, высокие воротники похожи на грузинские пастушьи бурки.

«Моя коллекция унисекс — это значит, что ее могут носить как девушки, так и мужчины. Одежда повседневная для стильных, сильных и ярких людей», — рассказала грузинский дизайнер-модельер Меги Габуния.

Грузинскую моду в Армении любят. В Ереване есть магазин, где можно купить работы модельеров из Тбилиси.

«Это минималистический бренд, очень интересные ткани, выставляются интересные коллекции, этого не хватало в нашем городе. Я увидела этот бренд в Грузии, мне очень понравилось и я решила привезти в Ереван», — отметила директор магазина Армине Агаян.

День Грузии в Армении прошел на площади Свободы. Здесь собрались не только модницы и светские львицы. Последние тенденции осени 2018 бесплатно увидели все желающие.

В октябре в столице Грузии отметят день города. Армянские модельеры пообещали приехать в соседнюю республику с ответным визитом.

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