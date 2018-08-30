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Лариса Гузеева показала постельное фото с дочерью
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Лариса Гузеева показала постельное фото с дочерью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая и актриса поделилась в Instagram с поклонниками снимком с отдыха. Лариса Гузеева проводит время с дочерью Олей.
На снимке изображен просторный номер отеля утром. В кадре — счастливая, улыбающаяся Гузеева на кровати со спящей наследницей. Также на фото видны голые пятки девушки, торчащие из-под одеяла. Возможно, Ольга не захотела сниматься, либо еще не проснулась к завтраку.
"Мы с Лелькой в Тбилиси! И я наконец— то могу посвятить ей все свое время и внимание! Мы выбрали лучший отель. Самый центр, но очень тихо! Дерево, много света и воздуха, огромный номер, удобные кровати и! Меню подушек! Короче кайф! Рекомендую, ибо сама вскрыла мозг всем знакомым — где остановиться! Завтраки — отдельная песня", — написала ведущая шоу «Давай поженимся». Пользователи соцсети пожелали маме с дочкой хорошего отдыха и поделились своими воспоминаниями о солнечной Грузии.
"Для меня Грузия, скорее Абхазия, 40-летней давности: мацони, сулугуни, мамалыга, цванель, мандариновое варенье, а самое вкусное и бесподобное, и любимое — суп аджеп сандай! Грузия — любовь навсегда!", «Обожаю Грузию. Хорошо отдохнуть и насладится летом взахлеб», «Ой, Лариса! Какая Вы здесь счастливая! И эти ножки любимой доченьки, торчащие из-под одеяла, объясняют это настоящее женское счастье! Хорошего отдыха Вам!», — пожелали поклонники.
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