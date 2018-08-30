Азербайджан объявил Билзеряна в международный розыск

Власти Азербайджана приняли решение объявить в международный розыск американского венчурного капиталиста армянского происхождения Дена Билзеряна. Причиной стал недавний визит профессионального игрока в покер в Нагорный Карабах.

Соответствующее решение было озвучено Генеральной прокуратурой страны.

В ходе расследования было установлено, что Билзерян 28 января 2018 года вошел в сговор с группой лиц в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и нарушил Закон «О государственной границе Азербайджанской Республики» и требования миграционного кодекса.

На оккупированных землях Билзерян незаконно приобрел гранаты, винтовку и другое огнестрельное оружие и демонстративно открыл стрельбу.

В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по статьям 228.3 (незаконно хранение огнестрельного оружия) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Прокуратура требует заключить Билзеряна под стражу.