Полиция Армении задержала мужчину, разыскиваемого в США за обман конгресса

ЕРЕВАН , 30 авг — РИА Новости . Полиция Армении задержала мужчину, объявленного США в международный розыск за предоставление фальшивых данных комиссии по этике палаты представителей конгресса, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники ГУБОП (Главного управления по борьбе с организованной преступностью — ред.) полиции во взаимодействии с центральным национальным бюро Интерпола в Армении обнаружили разыскиваемого американскими правоохранительными органами Кевина Оксуза, который основал в Армении ООО для занятия бизнесом", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба, Оксуз был объявлен в международный розыск 23 августа. «Он обвиняется в сокрытии средств от комиссии по этике палаты представителей конгресса США и представлении в комиссию фальшивых деклараций», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, Оксуз возглавлял некоммерческую общественную организацию американских турок и евразийцев, целью которой было укрепление отношений между турками и американцами посредством визитов в Турцию и Азербайджан.

"В 2013 году Оксуз вместе с другими лицами пригласил несколько американских конгрессменов посетить с частным визитом Азербайджан и Турцию. Частные визиты конгрессменов регулируются комиссией по этике и, согласно правилам путешествий, спонсоры должны заполнять особые бланки с указанием финансовых источников и фактических расходов", — заявили в полиции Армении.

В пресс-службе отметили, что Оксуз предоставил в комиссию по этике фальшивые данные, в которых было указано, что организация прямо или косвенно не получает финансовых средств из каких-либо источников.

"Выяснилось, что возглавляемая Оксузом организация фактически не покрывала все расходы и получала финансирование, в том числе от принадлежащей азербайджанскому правительству нефтяной компании «Сокар». Было также установлено, что девять членов и 32 сотрудника администрации конгресса получили подарки на сотни тысяч долларов", — говорится в сообщении.

По данным полиции, Оксуза задержали и он рассказал о деталях своей деятельности.