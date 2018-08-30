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Юнармейцы вместе с военнослужащими ЮВО в Армении изготовили 25-метровое знамя «Юнармии»
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Юнармейцы вместе с военнослужащими ЮВО в Армении изготовили 25-метровое знамя «Юнармии» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Знамя установят 1 сентября на вершине горы Арагац на высоте более 3 тыс. м, в этот день пройдет церемония вступления в юнармейцы более 20 учащихся школ Минобороны России в Армении.
Юнармейцы из Гюмри и Еревана вместе с военнослужащими российской военной базы в Армении приняли участие в совместном изготовлении 25-метрового полотна знамени «Юнармии».
Данное мероприятие проводится по инициативе командира соединения полковника Владимира Елканова и приурочено к началу учебного года и празднования Дня знаний.
Знамя «Юнармии» 1 сентября установят на вершине горы Арагац на высоте более 3 тыс. м. В этот день в торжественной обстановке пройдет церемония вступления в юнармейцы более 20 учащихся школ Минобороны России в Армении.
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