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Армения и Грузия договорились о скидках на перевозку зерновых
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Армения и Грузия договорились о скидках на перевозку зерновых 

ИА Regnum + ещё 2 1 час назад
Согласно совместному решению ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» и АО «Грузинская железная дорога», с 1 сентября 2018 года тарифы на железнодорожную перевозку зерновых грузов по путям сообщения порт Поти — Армения снижаются на 52 процента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 15 сентября вступает в силу решение правительства, согласно которому некоторые виды зерновых культур, в том числе пшеница, больше не сможет импортироваться в Армению наземным транспортом.
Согласно приказу, ввозить или вывозить пшеницу на таможенной территории Грузии можно только морским или железнодорожным транспортом. Таким образом, если раньше для импорта пшеницы из России использовалась военно-грузинская дорога, с 15 сентября пшеница должна доставляться в порт Поти, а оттуда железной дорогой доставляться в Армению. Таким образом из-за подорожания перевозки в Армении мог подорожать хлеб и другие мучные изделия.
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