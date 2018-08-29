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Дни ингушской культуры впервые пройдут в Абхазии в сентябре
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Дни ингушской культуры впервые пройдут в Абхазии в сентябре 

ТАСС 49 минут назад
СУХУМ, 29 августа. /ТАСС/. Дни ингушской культуры пройдут впервые в Абхазии в сентябре с целью укрепления межкультурных связей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры Абхазии.
"Дни ингушской культуры впервые пройдут с 4 по 7 сентября в городах Сухум и Очамчыра при поддержке Министерств культуры РФ и Республики Абхазия. Проект, в программу которого включено более десятка мероприятий, призван способствовать развитию межкультурных связей между народами, а также укреплению дружеских отношений Республики Ингушетия, как субъекта Российской Федерации, с Республикой Абхазия", — говорится в сообщении.
Жители Абхазии смогут ознакомиться с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, уникальными обычаями и природными богатствами, историко-культурным и художественным наследием Ингушетии. В Абхазском государственном музее откроется выставка произведений изобразительного искусства и ингушского традиционного костюма, где художники также дадут мастер-классы по живописи. Кроме того, в рамках официальных мероприятий пройдут книжно-иллюстративные выставки изданий краеведческой литературы, повествующих об истории, этнографии и культуре региона.
"В завершение Дней культуры Ингушетии выступят популярные солисты-вокалисты и Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», который гастролирует по всему миру и является визитной карточкой региона", — пояснили в Минкульте Абхазии.
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