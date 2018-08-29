Дни ингушской культуры впервые пройдут в Абхазии в сентябре

СУХУМ, 29 августа. / ТАСС /. Дни ингушской культуры пройдут впервые в Абхазии в сентябре с целью укрепления межкультурных связей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры Абхазии.

"Дни ингушской культуры впервые пройдут с 4 по 7 сентября в городах Сухум и Очамчыра при поддержке Министерств культуры РФ и Республики Абхазия. Проект, в программу которого включено более десятка мероприятий, призван способствовать развитию межкультурных связей между народами, а также укреплению дружеских отношений Республики Ингушетия, как субъекта Российской Федерации, с Республикой Абхазия", — говорится в сообщении.

Жители Абхазии смогут ознакомиться с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, уникальными обычаями и природными богатствами, историко-культурным и художественным наследием Ингушетии. В Абхазском государственном музее откроется выставка произведений изобразительного искусства и ингушского традиционного костюма, где художники также дадут мастер-классы по живописи. Кроме того, в рамках официальных мероприятий пройдут книжно-иллюстративные выставки изданий краеведческой литературы, повествующих об истории, этнографии и культуре региона.