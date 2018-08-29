Кахетия зовет: туристы спешат на «Ртвели-2018»

Здесь лето не заканчивается до середины октября. Восточная Грузия. Кахетия. Главный винодельческий регион страны готовится к туристическому буму. Красота местной природы, достопримечательности, вкусная кухня кахетинцев и настоящее грузинское вино, — вот что привлекает гостей со всего мира.

Главное — расстояние

Путь от Тбилиси до Кахетии занимает всего полтора часа. Именно это делает туры в регион привлекательными для туристов, которые приезжают в Грузию всего на несколько дней. После знакомства с грузинской столицей, городом— музеем Мцхета — самое время взять курс на Кахетию. Ведь здесь начинается самое интересное — сезон сбора урожая винограда.

Кахетинская география как винная карта Грузии

Цинандали, Манави, Вазисубани, Ахашени, Зегаани, Кварели, Гоми, Энисели, Вазиани. Это названия населенных пунктов Кахетии. Только от их перечисления у любителей янтарного напитка возникают ассоциации с сортами и марками грузинского вина. В каждом из них — свои виноградники и свои сорта. А по самым скромным подсчетам только в Восточной Грузии более трехсот сортов винограда.

Собрать своими руками

Шоу сезона — принять участие в сборе урожая винограда. Особыми навыками обладать для этого не нужно. Главное иметь при себе острые ножницы и корзину. Срезать кисточки легко. Важно делать это быстро и ловко. Иначе местные засмеют. Ведь кахетинцы большую плетенку могут заполнить сочными гроздьями минуты за две. Собирают виноград всем селом. Работа сопровождается песнями, танцами, шутками и байками. Так что труд на плантациях — заряд энергией и позитивом.

Галопом по заводам

Новый тренд — экскурсии по винзаводам. Поработать на розливе гостям не дадут и у технологической линии не поставят. Зато предоставят возможность продегустировать продукцию. Белое, красное, сухое и полусухое. Молодое и с выдержкой. Выбор на любо вкус. Так что главное — помнить меру. Обычно тур в Кахетию предусматривает посещение нескольких винзаводов. Поэтому на первом же предприятии не стоит пить все и до дна.

Кахетинские дворики — оазис для застолья

Стоит учесть: гостей кормят и поят везде. И каждый старается удивить туристов не только вином и изысками местной кулинарии, но и красотой своего дворика. Спрос рождает предложение и теперь владельцы винодельческих предприятий соревнуются между собой в дизайне пространств. Все они яркие и атмосферные. Так что держите при себе заряженные гаджеты и фотоаппараты. Именно здесь, в тенистых двориках можно сделать на память великолепные снимки и селфи.

Что брать с собой

Вопросов тут быть не должно. Конечно же — вино. Марочные вина можно приобрести прямо на месте. У каждого винзавода есть свой фирменный магазинчик. Представлен весь ассортимент продукции. Берите и для себя, и для друзей. Учтите, что те же самые вина на тбилисских прилавках будут стоить дороже как минимум в два раза и на порядок дороже в зоне беспошлинной торговли международных аэропортов страны.

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