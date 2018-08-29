Армения намерена заработать на транзите электроэнергии из Ирана в Россию

"Поставки электроэнергии — очень важный процесс. Для его обеспечения, чтобы Армения стала транзитной страной и присоединилась к региональной энергосистеме, нужно реализовать соответствующие программы, в частности, связанные со строительством линии электропередачи Иран-Армения и Грузия-Армения", — отметил министр, сообщает «Прайм».

Стороны договорились ускорить выполнение этих программ и определить условия осуществления проекта.

Между тем Григорян не ожидает напряженности при определении тарифа на поставляемый в республику российский газ. Монопольным правом на поставку и распределение российского газа на внутреннем рынке Армении обладает 100%-ная «дочка» "Газпрома" — «Газпром Армения». В 2013 г. компании подписали контракт на поставку в Армению до 2,5 млрд куб. м газа в год в 2014-2018 гг. В этом году стоимость газа для Армении составляет $150 за 1 тыс. куб. м.

"Никакой напряженности с точки тарифа цены на российский газ нет и, я думаю, не будет. В конце года завершится действие установленного ныне тарифа. Вы знаете, что эти вопросы решаются на высшем уровне. Сейчас никаких переговоров по тарифу нет, ожидается, что они начнутся в ноябре", — пояснил министр и добавил, что армянская сторона сделает все, чтобы снизить тарифы на российский газ.

Что касается поставок газа в Армению из Ирана, то «мы ждем от иранских коллег предложений по выгодным тарифам. Пока таких предложений нет», заключил Григорян.

Министр заявил ранее, что Еревану выгоднее покупать газ у России, чем у Ирана, так как иранский газ стоит на границе $165 за 1 тыс. куб. м. Кроме того, необходимо учитывать и инвестиции «Газпрома» в размере $27-28 млн, что делает российский газ еще дешевле.