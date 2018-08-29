Возраст выхода на пенсию в СНГ и Грузии. Справка

Возраст выхода на пенсию в России (60 лет для мужчин и 55 — для женщин) — самый ранний в мире. Он не менялся с 1956 года, хотя в середине ХХ века средняя продолжительность жизни была гораздо ниже, чем сейчас. Многие страны СНГ уже откорректировали пенсионное законодательство в связи с экономическими и демографическими изменениями, отмечает «МИР 24».

Так, пенсионный возраст в Беларуси долгое время составлял (так же, как в России) 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. С 1 января 2017 года вступил в силу указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», подписанный президентом республики Александром Лукашенко в апреле 2016-го.

Согласно документу, сроки выхода на заслуженный отдых начали поэтапно повышать — ежегодно на шесть месяцев. К 2022 году мужчины в Беларуси начнут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет.

Пенсионная система Армении отличается тем, что возраст ухода на отдых и для мужчин, и для женщин одинаков — 63 года. Повышение началось еще с 1996 года — сначала с 55 до 60 лет, потом поэтапно до нынешних значений.

Возрастные нормы в 63 года для мужчин и 58 лет для женщин установлены в Кыргызстане и Таджикистане.

В Азербайджане возраст выхода на пенсию составлял 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. В 2017 году были приняты поправки в закон «О трудовых пенсиях». Согласно им, жители республики будут уходить на заслуженный отдых в 65 лет. Возраст пенсионеров будет увеличиваться на шесть месяцев в год — до 2021 года для мужчин и до 2027 года для женщин.

В Казахстане возраст выхода на пенсию в 63 года для мужчин и 58 лет для женщин ввели в 2001 году. Для представителей сильного пола он останется неизменным, а вот для женщин с 2018 года началось постепенное повышение. Планируется, что к 2027 году гражданки страны также начнут выходить на пенсию в 63-летнем возрасте.

Пенсионный возраст в Грузии составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

В Молдове пенсионный возраст решили изменить еще в 1998 году. Мужчины начали выходить на пенсию в 62 года, женщины — в 57 лет. С 1 июля 2017 года возрастная планка начала повышаться. Планируется установить единый возраст выхода на пенсию в 63 года. Переход на новую систему завершится в 2019 году для мужчин и в 2028 году для женщин.

Сегодня президент России Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу законопроекта об изменении в пенсионном законодательстве.

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