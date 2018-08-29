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Нестареющий дуб: грузинские пенсионеры пляшут в горах Аджарии
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Нестареющий дуб: грузинские пенсионеры пляшут в горах Аджарии 

Мир24 2 часа назад
Некогда скучать на пенсии грузинским дедушкам, которые зажигательными танцами завершили летний туристический сезон в высокогорной Аджарии. Коллектив — уникальный. Самому младшему участнику — 70, самому старшему — 96.
Ансамбль называется «Бермуха», в переводе с грузинского — «старый дуб», ему уже 35 лет. Большинство танцоров — участники Великой Отечественной. Они воспитали детей, внуков, правнуков, а теперь находят в себе силы, чтобы пускаться в пляс. На вопрос о том, откуда такая энергия и задор, они отвечают: все дело в божественном воздухе аджарских гор.
Дедушки много путешествуют по миру с гастролями, принимают участие в телепередачах и реалити— шоу.
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