В Абхазии обстреляли из гранатомета машину вора в законе

Абхазия в последние несколько дней переживает всплеск насилия из-за криминальных «разборок» между местными и грузинскими воров в законе за контроль за «общаком».

Ночью 27 августа в курортном городе Гудаута был обстрелян из гранатомета автомобиль марки RangeRover. Преступники бросили оружие на месте преступления и скрылись, полиции не удалось задержать их по горячим следам.

Как сообщают источники «Ридуса», автомобиль принадлежит потомственному абхазскому «законнику» Раулю Барцбе по прозвищу Пыза. Барцба вступил в конфликт с другими криминальными авторитетами из соседних регионов России и Грузии за статус главного «вора в законе» Абхазии.

Вместе со своими «крестниками» Астамуром Шамбой и Алхасом Авидзбой, который более известны как Астик и Хасик, Рауль Барцба ранее утвердил свою власть в Гальском районе республики, однако затем у него начались серьезные проблемы.

По данным правоохранительных органов, 24 августа у бандитов состоялась сходка, закончившаяся массовой дракой и стрельбой. При этом Пыза тяжело ранил Рашата Алиева, Романа Дмитриева и Нико Дгебуадзе. Все они занимают видное положение в преступной иерархии. За это Барцба получил «черную метку» от одного из самых влиятельных на Кавказе представителей криминальной элиты Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули.