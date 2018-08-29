В Абхазии обстреляли из гранатомета машину вора в законе 

Абхазия в последние несколько дней переживает всплеск насилия из-за криминальных «разборок» между местными и грузинскими воров в законе за контроль за «общаком».
Ночью 27 августа в курортном городе Гудаута был обстрелян из гранатомета автомобиль марки RangeRover. Преступники бросили оружие на месте преступления и скрылись, полиции не удалось задержать их по горячим следам.
Как сообщают источники «Ридуса», автомобиль принадлежит потомственному абхазскому «законнику» Раулю Барцбе по прозвищу Пыза. Барцба вступил в конфликт с другими криминальными авторитетами из соседних регионов России и Грузии за статус главного «вора в законе» Абхазии.
Вместе со своими «крестниками» Астамуром Шамбой и Алхасом Авидзбой, который более известны как Астик и Хасик, Рауль Барцба ранее утвердил свою власть в Гальском районе республики, однако затем у него начались серьезные проблемы.
По данным правоохранительных органов, 24 августа у бандитов состоялась сходка, закончившаяся массовой дракой и стрельбой. При этом Пыза тяжело ранил Рашата Алиева, Романа Дмитриева и Нико Дгебуадзе. Все они занимают видное положение в преступной иерархии. За это Барцба получил «черную метку» от одного из самых влиятельных на Кавказе представителей криминальной элиты Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули.
Как сообщал «Ридус», ранее лидеры российского криминального сообщества выбрали нового распорядителя своего «общака» вместо получившего длительный срок лишения свободы Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Им стал лидер люберецкой организованной преступной группировки, вор в законе Олег Шишканов по кличке Шишкан.