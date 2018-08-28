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Глава Минздрава Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
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Глава Минздрава Армении прибыл в Россию с рабочим визитом 

Мир24 1 час назад
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян прибыл в Россию с рабочим визитом. Он собирается провести серию переговоров и побывать в учреждениях и медицинских центрах, передает телеканал «МИР 24».
Это первая поездка Торосяна в Россию в качестве главы ведомства. На эту должность его назначили в мае. Сегодня армянский чиновник встретился со своей российской коллегой Вероникой Скворцовой. После знакомства главы Минздрава России с делегацией из Армении коллеги приступили к обсуждению рабочих вопросов.
«У нас намечается российско-армянский медицинский форум, мы уже переписывались по этому поводу. Я бы хотел уточнить с вами даты и еще пройтись по темам, которые изначально были обговорены», — сказал перед встречей Торосян.
Ожидается, что совместный медицинский форум по здравоохранению пройдет в ноябре. В ходе рабочей поездки Арсен Торосян также собирается встретиться и с главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анной Поповой.
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