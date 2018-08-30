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Фестиваль «Народы Москвы» пройдет на Поклонной горе 1 сентября
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Фестиваль «Народы Москвы» пройдет на Поклонной горе 1 сентября 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: Москва24
В рамках XVI Московского фестиваля прессы на Поклонной горе пройдет фестиваль «Народы Москвы», сообщает "Вечерняя Москва", которая выступает организатором мероприятия. Гостей ждут 1 сентября в 14:00.
Фестиваль объединит представителей самых разных национальностей, конфессий и взглядов. В его рамках творческие коллективы многонациональной Москвы представят гостям праздника мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты.
В мероприятии примут участие представители Осетии, Армении, Тувы, Грузии, Мордовии, а также казачий коллектив, цыганский коллектив и другие. Цель фестиваля — укрепление межнационального согласия, межконфессионального мира и профилактика экстремизма и национализма в столице.
Идее его проведения предшествовал мультимедийный проект «Народы Москвы», существующий уже пять лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народов в прямом эфире студии сетевого вещания.
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