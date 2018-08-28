Погоня за сокровищами 

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Sputnik Грузия
3 часа назад
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Sputnik Грузия
Археологи говорят, что раскопки в
Грузии
можно начинать практически на любом месте — настолько богата страна своей древней историей. Необычные предметы старины может обнаружить каждый.
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