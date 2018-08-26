Бибилов вручил государственные награды российским политикам 

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время празднования 10-летия признания Россией государственной независимости республики вручил госнаграды Южной Осетии помощнику президента РФ Владиславу Суркову, депутату Госдумы Андрею Красову и вице-спикеру Совета Федерации Ильясу Умаханову, передает корреспондент ТАСС.
Красов, в августе 2008 года принимавший участие в отражении агрессии Грузии, удостоен высшей государственной награды Южной Осетии — ордена «Уацамонга». «Мне очень приятно получать награду из рук десантника [Бибилов окончил Рязанское училище ВДВ, проходил военную службу в ВВС РФ]. Позвольте разделить награду с теми российскими солдатами, кто [внес вклад] в дело мира в Южной Осетии», — сказал Красов, принимая награду.
Суркова и Умаханова Бибилов наградил орденами Почета.
"Мне очень приятно получать награду
от народа, который известен как смелый, дерзкий, честный, верный. Это честь вдвойне. А получить ее в такой день, когда вспоминают подвиг героев, русских и осетинских воинов, — честь втройне", — отметил помощник президента РФ. «Анатолий Ильич [Бибилов] сказал сегодня, что признание Южной Осетии со стороны России было трудным шагом, смелым, но правильным и справедливым; я горжусь, что моя страна так поступила», — добавил Сурков.
Государственные награды Южной Осетии также были вручены главе провозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко и ответственному секретарю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Сергею Стрельченко.