Бибилов вручил государственные награды российским политикам

Красов, в августе 2008 года принимавший участие в отражении агрессии Грузии , удостоен высшей государственной награды Южной Осетии — ордена «Уацамонга». «Мне очень приятно получать награду из рук десантника [Бибилов окончил Рязанское училище ВДВ, проходил военную службу в ВВС РФ]. Позвольте разделить награду с теми российскими солдатами, кто [внес вклад] в дело мира в Южной Осетии», — сказал Красов, принимая награду.

Суркова и Умаханова Бибилов наградил орденами Почета.

"Мне очень приятно получать награду

от народа, который известен как смелый, дерзкий, честный, верный. Это честь вдвойне. А получить ее в такой день, когда вспоминают подвиг героев, русских и осетинских воинов, — честь втройне", — отметил помощник президента РФ. «Анатолий Ильич [Бибилов] сказал сегодня, что признание Южной Осетии со стороны России было трудным шагом, смелым, но правильным и справедливым; я горжусь, что моя страна так поступила», — добавил Сурков.