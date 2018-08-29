В Грузии началась избирательная компания к президентским выборам

Избирательное законодательство предусматривает начало предвыборной агитации за 60 дней до дня голосования. На данный момент в ЦИК с просьбой о регистрации обратились 16 кандидатов от политических партий, а также кандидаты от нескольких инициативных групп. Срок регистрации кандидатов в президенты истекает 8 сентября.

"Предвыборная кампания, то есть проведение агитации, а также запреты в связи с использованием административных ресурсов и ограничения будут задействованы с 29 августа, то есть за 60 дней до дня выборов", — заявила Микеладзе журналистам.

По ее словам, с этого дня запрещается проведение мероприятий и проектов, которые заранее не были предусмотрены государственным бюджетом Грузии. Также с 29 августа по 28 октября запрещается увеличение размера социальных выплат, пенсий, пособий. Не допускается проведение предвыборной кампании в зданиях учреждений исполнительной власти Грузии, в судах и военных частях.

С момента начала предвыборной кампании политические партии и кандидаты пользуются равными правами, и на них налагаются равные обязательства.

С 30 августа окружные избирательные комиссии объявят конкурс на отбор членов участковых избирательных комиссий. При этом на днях члены партии «Единое национальное движение» обвинили ЦИК в том, что в окружные и районные избирательные комиссии назначаются активисты правящей партии «Грузинской мечты». Оппозиционеры обнародовали скрытые аудиозаписи разговоров членов избирательных комиссий с активистами «Грузинской мечты». После обнародованных записей десять политических партий обратились к ЦИК Грузии с совместным заявлением из четырех пунктов, в котором призывают комиссию обеспечить прозрачный отборочный процесс членов комиссий, иначе они будут просить отставки главы ЦИК Тамары Жвания . В Центральной и комиссии заявили во вторник, что изучат распространенные материалы и разберутся с этим делом.

Президентские выборы 2018 года — это последние выборы, когда глава государства будет избираться прямым путем. В будущем президента Грузии изберет состоящая из 300 делегатов команда.