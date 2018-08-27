Депутата гордумы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию 

Одного из депутатов городской думы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенный в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Его освободили от должности еще в апреле. Об этом сообщает прокуратура города.
Читайте также
Объявленный в розыск нижегородский депутат Глушков задержан в Грузии
В ходе проведенной проверки было установлено, что депутата-коррупционера должны были включить в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, на пять лет. Однако, срок был нарушен почти на три месяца. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес председателя городской думы, которое сейчас находится на рассмотрении.
Напомним, коррупция в Нижегородской области выросла на 19%.