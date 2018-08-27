Депутата гордумы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию

Одного из депутатов городской думы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенный в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Его освободили от должности еще в апреле. Об этом сообщает прокуратура города.

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