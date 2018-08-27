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Депутата гордумы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию
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Депутата гордумы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Одного из депутатов городской думы Нижнего Новгорода включат в реестр уволенный в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Его освободили от должности еще в апреле. Об этом сообщает прокуратура города.
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В ходе проведенной проверки было установлено, что депутата-коррупционера должны были включить в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, на пять лет. Однако, срок был нарушен почти на три месяца. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес председателя городской думы, которое сейчас находится на рассмотрении.
Напомним, коррупция в Нижегородской области выросла на 19%.
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