Радикалы рвутся в армянскую политику

Радикальные силы в Армении , которые при прежнем руководстве республики находились в местах не столь отдаленных, сейчас не скрывают своих политических амбиций и стремятся «переформатировать» экстремистскую группировку в партию.

Свободные радикалы

Напавшие на полицейский полк в 2016 году члены военизированной группы «Сасна црер», ультранационалисты по своей идеологии, со сменой в апреле 2018 года власти в Армении начали выходить из мест предварительного заключения под подписку о невыезде и по письменным ходатайствам некоторых местных парламентариев. Боевики, которые уже заявили о планах создать партию, подчеркивают свое стремление войти в политику. Их лозунги направлены не только против бывших властей, о физическом уничтожении которых они открыто говорили, но и против армяно-российских союзнических отношений. Именно на этой платформе построена их идеология.

Освобождение экстремистов «Сасна црер» обусловлено тем, что новый премьер Армении Никол Пашинян , будучи оппозиционером, неоднократно заявлял, что те люди, которые находятся в тюрьмах по каким-либо политическим мотивам, должны оказаться на свободе. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС местный политолог Виген Акопян. «Пашинян, или руководство Армении в целом, во время революционных процессов заявляли, что находившиеся в тюрьмах люди, которые так или иначе связаны с политикой, должны быть освобождены», — отметил он.

Тем самым новое руководство Армении не хочет открывать для себя новый фронт политической борьбы, особенно потому, что оно уже ввязалось в «бой» с представителями свергнутой власти. Глава армянского кабмина знает, что радикальная группа хотя и не имеет значительного числа сторонников среди граждан Армении, но они способны внести напряженность в политическую жизнь страны. Поэтому, выпустив их, руководство Армении надеется, что радикалы на свободе скорее станут помощниками, а не противниками новой власти.

Опыт неполитической борьбы

Чтобы понять, кто такие «Сасна црер», достаточно поинтересоваться биографиями лидеров боевиков. Главный из них Жирайр Сефилян — армянин, родившийся в Ливане и сохранивший до сих пор гражданство этой страны. Молодые годы Сефилян провел в бейрутском пригороде Бурдж Хаммут, населенный преимущественно армянами, предки которых приехали в эту ближневосточную страну после геноцида армян в Османской империи. В период гражданской войны в Ливане Сефилян был активным участником уличных боев, а после независимости Армении приехал в Карабах и стал командиром батальона.

Другие активные члены «Сасна црер» были военными или участвовали в военных действиях в рядах ополчения. Это люди, которые в политической борьбе используют неполитические методы и почти всегда доходят до радикализма. Яркий пример тому — нападение на полицейский полк в Ереване , в результате чего погибли трое полицейских. Члены группы после смены власти в стране неоднократно заявляли, что в этом есть и их собственная заслуга.

Премьер Армении отмечал, что для него являются неприемлемыми вооруженные методы борьбы, но в «Сасна црер» уверены, что своими действиями в 2016 году они поспособствовали смене власти в стране в мае 2018 года и что у них должно быть свое место на вершине армянского политического Олимпа. Впрочем, когда они поймут, что нынешняя власть Армении не собирается принимать их в свои ряды, не исключено, что «Сасна црер» будет пользоваться теми методами, которые им лучше всего известны — методами вооруженной борьбы.

Антироссийский настрой

В первом же выступлении после освобождения из тюрем экстремисты «Сасна црер» начали выпады в отношении России . Они заявили, что хотят добиться вывода российских пограничных войск из Армении, запретить трансляцию российских телеканалов и бороться с российским «колониализмом». Эти заявления были сделаны на фоне отношений Армении и России, которые стали испытывать напряженность после предъявления обвинений в свержении конституционного строя генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову . Вхождение в армянскую политику антироссийски настроенных радикалов, очевидно, может вызвать закономерные вопросы у российской стороны.

В армянских политических кругах понимают, что вовлечение «Сасна црер» во властные структуры страны может обозначать открытый выпад в отношении России, чему и последует адекватная позиция официальной Москвы . Этот сценарий никак не на руку новым властям страны, потому что многие аналитики и политические деятели страны открыто обвиняют кабмин в ухудшении отношений с Москвой. Особенно с учетом того, что на обновленном армянском политическом Олимпе сейчас находятся молодые люди, которые прежде были сотрудниками западных структур и неоднократно проявляли свои антироссийские настроения.

Нарек Галстян