В Грузии запретили импортировать пшеницу автотранспортом

Министр финансов своим приказом полностью запретил сухопутные перевозки импортерам пшеницы.

Согласно новому приказу, ввозить или вывозить пшеницу и кукурузу на таможенной территории Грузии можно только морским или железнодорожным транспортом, отмечает Bizzone.info.

Ведомство разослало бизнесменам новый приказ министра финансов 21 августа, но на следующий же день ведомство Мачавариани изменило позицию, и издало еще один приказ. Предположительно, после протеста водителей и компаний по перевозкам, Минфин допустил ввоз в страну только кукурузы посредством наземного транспорта.

Частные импортеры, которые годами ввозят в страну пшеницу, требуют объяснений. Говорят, что новая регуляция поднимет цены пшеницы и хлебопродуктов, а тысячи людей, занятые в компаниях, останутся без работы. Импортеры оценивают принятое решение как давление на бизнес, и еще раз требуют встречи с министром финансов.

Водители, работающие в компаниях, собираются протестовать против решения правительства. Они собираются перекрыть центральную магистраль, если приказ останется в силе.

Лидер « Лейбористской партии » прокомментировал ситуацию. По утверждению Георгия Гугава, ближайшее окружение Бидзины Иванишвили хочет прибрать к рукам бизнес пшеницы с помощью компании «Агриком», и за приказом министра финансов стоят Уча Мамацашвили и Отар Парцхаладзе.