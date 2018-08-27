В Грузии появился героин местного производства

Тбилиси. Героин грузинского производства появился на местном рынке, заявил заместитель гендиректора центра превенции наркомании Гури Менабдишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

«По моей информации, в Грузии начали выводить опиум и на рынке уже появился грузинский героин», — сказал Менабдишвили в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).

«Готовится он кустарно. Его использование еще больше ухудшает проблемы со здоровьем», — отметил он.

По словам Гури Менабдишвили, в Грузии есть территории, пригодные под опиум, в высокогорье, но говорить о больших плантациях невозможно, так как это не скрыть от правоохранителей.

При этом он сообщил, что «в регионах канабис уже выращивают и его употребляет молодежь, в том числе активно женщины».

«А когда на это указывают, в ответ говорят, что государство разрешило, — сказал он. — На перифирии положение чрезвычайное, там массово употребляют канабис».

Ранее в Грузии отменили уголовное преследование за курение марихуаны. Инициатор отмены, представитель партии «Гирча» («Шишка») экс-депутат Зураб Джапаридзе выдвинут кандидатом в президенты на выборах 28 января.

В июне в центре Тбилиси протестовала молодежь — в связи с рейдами МВД по ночным клубам, где искали наркотики. Мероприятия полиции были вызваны тем, что от «клубных наркотиков» погибли четыре человека.