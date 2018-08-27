Эдуард Лимонов: Кавказский блицкриг Меркель

Канцлерина, как её зовут в Германии, только что побывала в трёх зараз бывших советских республиках СССР: В Грузии , в Армении и в Азербайджане . Уложилась в три дня. По-моему, в Грузию в зелёном жакетике ездила, в том же, в котором принимала Путина в Берлине.

Даже не переоделась, или же намеренно? Не суть важно.

В начале 90-х судьба предоставила мне возможность лично увидеть драматические последствия вмешательства объединившейся (благодаря России !) Германии на Балканах. Я там работал журналистом на сербских войнах, а потом воевал по контракту. А Германия объединившись, тотчас стала возвращать себе контроль над бывшими территориями Австро-Венгрии.

Своими глазами видал сбитый самолёт с оружием предназначенным для восставшей против Югославии Хорватии , руины Вуковара, десятки тысяч беженцев, кровь и слёзы. Первых хорватских боевиков тренировали в Австрии Венгрии германские инструктора в бывших советских военных городках.

Вот теперь Германия суёт свой нос на Кавказ.

Считаю нужным напомнить, что Германия не граничит ни с одной из кавказских республик.

В Германии дома на её территории бродят чужие, ошибочно приглашённые в Германию, именно фрау Меркель (правда, она надеялась, что мигранты бросятся работать на германских фабриках и заводах, как бешеные, а они не захотели) но, не решив внутренних дел в своей стране, Меркель помчалась на Кавказ.

И уже там наговорила возмутительных вещей.

Вопреки реальному положению вещей, канцлерина Меркель от имени Германии считает Южную Осетию Абхазию частями Грузии. А независимости этих республик считает «несправедливостью для Тбилиси ».

О том, что под защитой советской власти Грузия (как и Украина ), сколотила себе небольшую империю, Меркель не упомянула, промолчала, о наличии республики Северная Осетия-Алания на территории РФ, не упомянула; и могла и не знать того, что абхазы не родственники грузин, а родственники адыгов. То-есть к Грузии никакого отношения не имеют, соседи.

Ереване Меркель мило прогулялась по вечернему Еревану с новым армянским боссом Николом Пашиняном, в компании президента Армении и его супруги.

Все улыбались. Ереван — большой красивый город в горах, там залихватски красиво, почему бы и не погулять. Безо всякой неловкости, что на следующий день полетит к противникам армян. Перед тем, как отправиться на следующий день в Баку , то есть в Азербайджан.

А между Арменией и Азарбайджаном, всему миру это известно, существует Нагорный Карабах или, как его издревле называют сами армяне, Арцах.

За Нагорный Карабах армяне и азербайджанцы воевали в 1988 — 1994 годах и могилы той войны многочисленны и Азербайджан от Нагорного Карабаха отделяет ощетинившаяся оружием с обеих сторон — «линия соприкосновения». Я там был весной 2017-го с карабахской армянской стороны. Видел азербайджанскую сторону, населённый пункт Гюлистан видел.

Прогуливаясь по вечернему Еревану, знала ли фрау Меркель, что у Армении и Республики Арцах — общая армия? Что армянские призывники служат также и в республике Арцах, на линии соприкосновения. Что в апреле 2016-го азербайджанское воинство попыталось организовать наступление на карабахскую территорию, но было остановлено?

Я как-то имел возможность ознакомиться с книгой венесуэльского офицера служившего в турецкой армии в годы первой мировой войны. «Четыре года под полумесяцем» называется книга. Автор Рафаэль де Ногалес. Так как воспоминания написаны человеком, случайно оказавшимся в турецкой армии, то им веришь. Рекомендую германской канцлерин прочесть эту, в высшей степени поучительную книгу.

Германские офицеры просто пронизывали турецкую армию того времени. Они не могли не видеть геноцида армян, совершавшегося у них на глазах. Видели, но молчали, закрыли глаза на убийства женщин, стариков и детей. В Германии когда-либо обсуждалась тема участия германской армии в геноциде армян?

После Армении Меркель полетела в Баку. Погуляв по Еревану, полетела в Баку.

Если в Армении Меркель посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвящённый памяти жертв Геноцида армян, то в Азербайджане она посетила так называемую аллею шахидов, где похоронены, в том числе и азербайджанцы, погибшие в карабахской войне против армян. И возложила венок. То-есть предумышленно подготовилась.

Я бы на её месте чувствовал себя неловко, не в своей тарелке, беспринципным кощунством отдают эти визиты к национальным монументам враждующих стран. Тем более, что и сама Германия как я уже напомнил выше, в лице её генералов и офицеров, занимавших крупные посты в турецкой армии, фактически попустительствовала геноциду армян.

Я бы на месте президента Армении и премьер-министра не принял бы фрау Меркель. Ну понятно, вдруг что-нибудь оставит, соглашение торговое какое заключит, выгодное для Армении, но так же нельзя, нехорошо по отношению к мёртвым жертвам геноцида? Я что, не прав?

Если кровь Первой мировой иссохла в кровавых ущельях Армянского плато, то кровь конфликта в Нагорном Карабахе — вполне себе свежая кровь. Кстати, карабахский конфликт был кое-как остановлен неуклюже и неумело, и несправедливо и запоздало, где бы вы думали?

Минске , так что несчастливые минские соглашения по Украине 2015 года, по сути, вторые несчастливые минские соглашения.

И чего ты там бродишь, канцлерина, не боишься испачкать жакетик в крови? В Баку с Ильхамом Алиевым фрау Меркель переоделась в голубой жакет.

Германия хочет выступить посредником между Арменией и Азербайджаном в конфликте в Нагорном Карабахе, довела до сведения обеих стран фрау Меркель, видимо, запамятовав, что уже посредничает, входит в нормандскую четвёрку по урегулированию конфликта в Донбассе.

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